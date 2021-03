Nuages noirs au-dessus du futur avion de combat européen

Le projet de Système de combat aérien futur (SCAF) mené par la France, l'Allemagne et l'Espagne se heurte aux rivalités entre industriels et aux intérêts divergents des États.

Dramatisation classique ou risque réel d'échec? Le projet de Système de combat aérien futur (SCAF) mené par la France, l'Allemagne et l'Espagne est enlisé dans les rivalités entre industriels et les intérêts divergents des États. Selon les membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français, qui ont auditionné les dirigeants de Dassault Aviation et d'Airbus, ce projet d'avion de combat de nouvelle génération "approche du point de décrochage".