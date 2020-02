Plus ancienne société aéronautique belge, la Sabca va changer de mains

Créée en 1920, la Sabca (pour Société anonyme belge de constructions aéronautiques) est la plus ancienne entreprise aéronautique belge. Dassault en détient 96,85% (le reste est sur Euronext) suite à la reprise, en mars 2019, des parts du néerlandais Fokker , qui appartient au groupe britannique d’aéronautique et de défense GKN. Fokker avait vendu sa participation de 43,57% pour un montant total de 7,5 millions d'euros. Un chiffre considéré comme extrêmement faible à l’époque.

Peu après, en avril 2019, le groupe Dassault a décidé à son tour de vendre la Sabca, dont il avait pris des parts majoritaires en 1968, dans le cadre de l’achat par la Belgique des chasseurs Mirage. Une annonce qui était la conséquence de la décision du gouvernement belge d’acheter des F-35 aux Américains de Lockheed-Martin plutôt que des Rafale, construits par un consortium réunissant Dassault Aviation, Thales et Safran. Dassault avait alors indiqué ne plus voir de grosses perspectives de développement en Belgique et en Europe.