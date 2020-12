Premier vol commercial du Boeing 737 MAX aux USA depuis 2019

La compagnie American Airlines a effectué mardi, entre Miami et New York, le premier vol commercial aux États-Unis du Boeing 737 MAX, qui a été immobilisé au sol pendant 20 mois après deux accidents qui ont tué 346 personnes . Une nouvelle étape importante pour l'avionneur américain Boeing qui tente de surmonter la crise la plus profonde de ses 104 ans d'histoire.

L'avion a décollé de Miami à 10h32 (16h32 en Belgique) et atterrir à l'aéroport La Guardia de New York trois heures plus tard, a indiqué à l'AFP une porte-parole d'American Airlines. Une centaine de passagers ont embarqué, a-t-elle précisé. L'avion effectuera ensuite le vol retour vers Miami, qui est lui "complet", selon la porte-parole, et réalisera la même rotation mercredi 30 décembre et jeudi 31.