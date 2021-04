Près de 50 milliards de dollars de perte pour le secteur aérien en 2021

Cette année ne marquera pas encore le retour à la normale pour le transport aérien, même si les vols domestiques devraient reprendre plus rapidement que le trafic international.

Les estimations de résultats financiers marquent une dégradation par rapport aux précédentes projections de l'organisation en décembre, qui tablaient sur 38 milliards de pertes nettes cette année. Celles-ci avaient totalisé environ 126,4 milliards de dollars en 2020. "Cette crise est plus longue et plus profonde que ce que l'on aurait pu prévoir", a déclaré le directeur général de l'organisation, Willie Walsh.