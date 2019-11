Qarman, le satellite belge qui veut faire le ménage

Il existe deux sortes de débris spatiaux. Ceux qui restent quasi éternellement en orbite et qui polluent la proche banlieue terrestre, mettant en danger les astronautes et les satellites opérationnels. Et ceux qui, en fin de mission, sont supposés redescendre vers la Terre et brûler dans la haute atmosphère. C’est sur cette seconde catégorie de débris spatiaux que travaillent les chercheurs de l’Institut scientifique von Karman pour la dynamique des fluides (VKI), basé à Rhode-Saint-Genèse, au sud de Bruxelles.