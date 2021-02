Quand la Défense belge lorgne les drones chinois

Avec le plan d'investissement décidé sous les gouvernements précédents, l'armée belge, à l'instar de toutes les armées modernes, s'est lancée dans l'acquisition de nouveaux appareils pilotés à distance. La Défense, qui ne disposait jusqu'ici que d’un seul type de drone, le RQ-5 B-Hunter - aujourd'hui retiré -, aura bientôt à sa disposition une gamme nettement plus étendue, allant de l'imposant MQ-9 SkyGuardian - la version moderne et européanisée du célèbre Reaper - à des appareils tactiques plus modestes, dont certains lancés à la main. Elle souhaiterait compléter cette panoplie avec des petits drones légers civils peu onéreux. L'idée serait d'intégrer l'utilisation d'images aériennes au sein de la force aérienne, dans des domaines tels que la communication, l'évaluation, l’infrastructure, la sécurité aérienne et la surveillance des bases.