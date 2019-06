Raytheon et United Technologies créent un géant de l'aéronautique et de la défense

Les deux poids lourds de l'industrie américaine de l'aéronautique et de la défense Raytheon et United Technologies ont trouvé un accord de fusion.

La fusion par échange d'actions de Raytheon et United Technologies (UTC), qui devrait être finalisée au premier semestre de 2020, créera l'un des plus grands groupes mondiaux des secteurs de la défense et de l'aéronautique.