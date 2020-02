Sabca à nouveau belge grâce au duo SFPI - Sabena Aerospace...

Le holding public fédéral et la société de maintenance d'avions ont conclu un accord avec le français Dassault pour lui racheter ses 96,85% de Sabca. Une opération réancrage saluée par le personnel.

Sabca redevient belge. Le groupe français Dassault, qui détenait 96,85% de l’entreprise aéronautique, a décidé de céder sa part au duo formé par le holding public fédéral SFPI et Sabena Aerospace, la société de maintenance d’avions héritée de la Sabena et rachetée il y six ans par Stéphane Burton. L’accord reste conditionné au feu vert des autorités de concurrence: l’affaire de trois ou quatre mois, estiment les acquéreurs.

Ils ont convenu d’acheter la compagnie au prix de 32,0833 euros l’action, soit 74,5 millions d’euros pour Dassault et un petit 3 millions pour les autres actionnaires. Sabca est en effet cotée sur Euronext Bruxelles: les repreneurs lanceront une offre publique d’acquisition obligatoire, au même prix, sur les 3,15% dispersés dans le public. Après quoi, ils la rouvriront sous la forme d’une offre publique de retrait, en vue de sortir la société de la bourse (délisting).

"Merci à Dassault d'avoir tenu ses engagements." Thibault Jongen CEO, Sabca

Il y avait d’autres candidats à la reprise des parts de Dassault, mais on ignore leur identité et leur nombre. "Merci à Dassault d’avoir tenu ses engagements, a déclaré Thibault Jongen, le CEO de Sabca, lors d’une conférence de presse improvisée au siège de sa société: il s’est assuré que le nouveau propriétaire s’inscrit bien dans notre stratégie et notre vision." De son côté, Stéphane Burton, le CEO de Sabena Aerospace, s’est dit heureux de contribuer "à l’ancrage industriel de ce pilier de l’aérospatial en Belgique".

Pas de chevauchements

"Il n'y a pas de chevauchements entre les deux sociétés, nous sommes très complémentaires." Stéphane Burton CEO, Sabena Aerospace

Sabena Aerospace a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 55 millions, Sabca d’environ 200 millions. La première emploie 400 personnes, la seconde un millier, réparties sur quatre sites: Haren, Gosselies et Lummen en Belgique, Casablanca au Maroc.

Le personnel des deux entreprises a bien accueilli la nouvelle. Interrogé par Belga, Patrick Vercauteren, délégué principal CNE chez Sabca, s’est dit heureux que ce soit un repreneur industriel qui s’est manifesté "et non un fonds vautour". Stéphane Burton a renchéri: "Il n’y a pas de chevauchements entre les deux sociétés, nous sommes très complémentaires."

"On observe d’ailleurs une pénurie de compétences techniques, a ajouté Jongen. Nous allons créer un centre de formation commun."

Deux pilotes

Le nouvel ensemble sera chapeauté par la joint-venture, qui agira comme holding faîtier. En dessous, les deux sociétés continueront d’opérer avec leur stratégie et leur CEO actuel, Burton chez Sabena et Jongen chez Sabca, et collaboreront entre elles à la manière d’un cluster. "On manque souvent d’ambition en Belgique, a expliqué Burton. Avec cette joint-venture, nous allons créer un nouvel écosystème dans l’aéronautique, que nous allons consolider et développer." Quant à savoir qui dirigera la manœuvre au niveau du holding, il a botté en touche: "Demain, je serai celui qui servira les cafés quand on se réunira à ce niveau."

255 millions d'euros Le chiffre d'affaires combiné des deux sociétés Sabena Aerospace a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 55 millions, tandis que Sabca a enregistré un chiffre "aux alentours de 200 millions".

"Sabca revient de loin, a rappelé Jongen. Nous avons connu des années difficiles en termes de performances financières. Aujourd’hui, Sabca va mieux, mais elle a besoin d’un nouveau souffle et d’un nouvel actionnaire réellement intéressé par son développement." Il estime l’avoir trouvé dans le tandem SFPI – Sabena. "Il faut savoir qu’il est difficile de conserver des emplois industriels en Belgique, a-t-il poursuivi. Or c’est important de le faire pour les générations futures."

Lire aussi | Plus ancienne société aéronautique belge, la Sabca change de mains

Le rôle de la SFPI

Est-ce à dire que Dassault n’était pas, ou plus intéressé par le développement de Sabca? "Ils ont intérêt à avoir une empreinte industrielle dans les pays où on emploie leurs avions, a répondu Jongen. Comme ils n’ont pas décroché le contrat pour le remplacement des F16 et que Sabca va mieux, ils y ont trouvé deux raisons de vendre."

1.400 emplois L'effectif du nouvel ensemble Aux mille emplois de Sabca s'ajouteront les 400 de Sabena Aerospace.

D’aucuns pourraient aussi s’étonner que la SFPI ait désormais des participations à la fois dans Sabca, dans Sonaca, Asco et Safran, toutes entreprises engagées dans le même secteur. "L’aérospatial est un de ses axes de développement stratégiques, a répondu Burton qui a rappelé que le holding fédéral détient aussi quelque 7% dans Sabena Aerospace. Ce n’est pas parce qu’elle est actionnaire qu’elle influe sur les décisions."