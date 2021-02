Sabca et PBEC font leur entrée sur les bases de la Défense

Soumise au double défi du départ à la pension de nombreux militaires et de l'entrée en service dans quelques années du F-35, la composante Air de l'armée se tourne vers le secteur privé pour l'épauler: une quinzaine de techniciens aéronautiques qualifiés de la Sabca et de PBEC (l'ex-FN Moteurs) , travaillent désormais sur la base aérienne de Florennes aux côtés du personnel militaire afin d'assurer la maintenance des chasseurs-bombardiers F-16.

L'assistance de sociétés privées pour l'entretien des appareils de combat est déjà une chose courante dans de nombreux pays, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. La Défense belge, en pleine réorganisation, va désormais y avoir recours de plus en plus. "Nous devons remplacer de nombreux techniciens qui partent à la retraite et nous allons entamer à la fin de cette année le début de la transition vers le F-35, avec les premiers techniciens qui vont commencer une formation en Belgique et aux États-Unis. Le recrutement a débuté, mais cela prend du temps" a expliqué le colonel Philippe Goffin, commandant de la base de Florennes.