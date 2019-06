"Sans la Wallonie, Sonaca ne serait plus là, c'est clair"

Au cours des 23 ans passés à la présidence de Sonaca, Pierre Sonveaux aura vu l’entreprise aéronautique échapper plusieurs fois à la disparition. Avant de la quitter finalement avec un chiffre d’affaires multiplié par dix.

Hasard du calendrier, c’est une dizaine de jours avant le salon aéronautique du Bourget que Pierre Sonveaux a quitté la présidence de Sonaca, après 23 ans de bons et loyaux services. L’occasion de revenir sur l’histoire de la société et de faire le point sur un secteur en constante évolution, y compris – et surtout – en Belgique.

Existe-t-il une exception Sonaca? Voilà un bel exemple d’entreprise détenue par la Région wallonne, qui multiplie son chiffre d’affaires par 10 en moins de 25 ans, et qui devient numéro un dans sa spécialité…

Sonaca est une belle aventure, qui prouve que la Région a eu raison de prendre le pari industriel lié à son sauvetage en 1996. Ce n’était pas gagné d’avance et il a fallu être intransigeant concernant la stratégie, le choix des hommes et pour se mettre rapidement en état de tirer parti du redressement remarquable du marché à partir de mi-1996. Sonaca a pu compter sur des équipes exceptionnelles qui lui ont permis, avec des moyens finalement extrêmement limités, de développer de manière très stratégiquement opportuniste son activité à l’international. Tout cela ne s’est pas réalisé sans difficultés parfois. Mais on y est arrivé.

Quel a été le rôle de l’actionnaire public?

Tout cela est-il dû au fait d’avoir un actionnaire public? Non. Je pense qu’il a joué son rôle d’actionnaire, tout comme un actionnaire privé l’aurait fait. À partir du moment où une stratégie bien construite était sur la table, l’actionnaire l’a validée et accordé à l’entreprise les moyens de la mettre en œuvre. Avec les succès que l’on connaît. Et sans jamais vouloir intervenir dans la gestion même de l’entreprise et sans jamais avoir donné des directives au niveau du conseil d’administration.

Je n’ai jamais eu de pressions ou de directives, mais nous nous sommes toujours efforcés de convaincre l’actionnaire public de la qualité des propositions portées par le management et le conseil d’administration. Et l’actionnaire a suivi.

La réussite de Sonaca, c’est la preuve qu’un actionnaire public peut aussi contribuer à réussir des paris industriels, mais en ne s’embarrassant pas de considérations politiques, en privilégiant la qualité de la gouvernance et du management. C’est aussi ce qui a été fait avec la FN Herstal.

Jamais de pressions non plus quand il s’agissait de restructurer?

Pas de pression, sauf celle de réussir le plan qui justifiait la restructuration et le support financier qui y était associé. Ce n’est pas parce qu’une entreprise est détenue par des capitaux publics que les choses vont plus mal ou moins bien que dans le privé. C’est une question d’approche et de mentalité au niveau de l’actionnariat.

On pourrait poser la question autrement: sans l’actionnaire public, Sonaca existerait-elle encore aujourd’hui?

On ne serait plus là, c’est clair. De même que nous ne serions plus là non plus si on n’avait pas internationalisé la société et si on n’avait pas fait comprendre au personnel qu’il fallait le faire pour survivre. L’internationalisation a permis d’optimaliser le schéma industriel du groupe, afin qu’il reste compétitif, tout en permettant à l’usine de Gosselies d’y conserver une place importante, sans doute plus grande que ne l’aurait envisagé un investisseur purement financier.

C’est l’internationalisation qui a permis le développement et les résultats actuels?

Si on a investi au Brésil, en Chine, en Roumanie, c’est aussi sous la pression de nos clients soucieux de voir Sonaca se montrer solidaire de leur propre stratégie de développement; soucieux aussi de réduire les risques liés à un fournisseur en source unique; soucieux, enfin, de voir Sonaca se mettre en état de rester compétitive.

Quels autres facteurs ont joué dans le succès de la société?

C’est aussi le fait que l’entreprise, grâce à son expertise et à ses capacités d’ingénierie, peut proposer à ses clients un système complet, étudié, testé et certifié par ses soins, tout en prenant en charge le risque et le financement lié au programme proposé.

C’est un atout considérable. Sans cela et en fonction des handicaps de coûts de l’entreprise, il n’aurait pas été possible de s’inscrire de manière significative dans des contrats de pure sous-traitance.

Avez-vous eu parfois des craintes d’une faillite?

Oui, c’est clair, notamment en 2006-2008. Une période extrêmement difficile. On avait lancé un plan, Défi 2007, du fait de la nécessité d’améliorer encore les performances de l’entreprise à cause de l’affaiblissement du dollar – 95% de la facturation de Sonaca est en cette devise – et des réductions de prix qu’il avait fallu concéder aux clients.

À l’instar d’autres entreprises, Sonaca avait souscrit à des produits de couverture sur la devise américaine proposés par les banques et lui permettant de stabiliser la parité à un niveau compatible avec une rentabilité minimale. La crise financière en septembre 2008 allait inverser la tendance sur le marché des devises et faire de ces produits de couverture des produits toxiques mettant en péril la société. Il a fallu mener des discussions serrées avec les banques et nos actionnaires pour pouvoir en sortir fin 2008, sous la menace constante, durant trois mois, d’une défaillance de l’entreprise.

Quelle est votre analyse de la recomposition du paysage aéronautique industriel en Belgique depuis un an? Quelle est la position de Sonaca dans cette partie?

Avec le rachat de LMI, Sonaca est devenue aujourd’hui la dixième société mondiale dans le secteur de l’aérostructure. Nous sommes dès lors plus crédibles pour être associés ou participer à des opérations de consolidation du secteur, telles qu’elles pourraient se faire jour dans les années qui viennent, sous la pression toujours croissante des gros avionneurs qui eux-mêmes se sont récemment consolidés: Airbus avec Bombardier, Boeing avec Embraer.

Impossible d’éluder le cas de Sabca: quels sont les scénarios, notamment avec Sonaca?

Nous verrons bien. Avant même que j’arrive en 1996, quand j’étais chef de cabinet, la Région wallonne avait approché l’actionnaire majoritaire de Sabca, Dassault, pour lui proposer une reprise de Sonaca. Il voulait bien, mais à des conditions complètement inacceptables pour la Région, qui a refusé. Et nous sommes partis dans le pari industriel qui a été un succès.

Par après, il y a eu des réflexions régulières sur le sujet, Sabca et Sonaca étant en effet complémentaires dans nombre d’activités, dont le spatial et la Défense, et étant confrontées aux mêmes défis de compétitivité dans le secteur de l’aviation civile.

Avant de nous lancer dans le rachat de LMI, le sujet a été évoqué à nouveau avec l’actionnaire majoritaire de Sabca sachant qu’il ne nous était pas possible de réaliser les deux opérations simultanément. Il n’y a pas répondu favorablement.

Mais ce scénario d’un rapprochement n’est pas enterré?

La pertinence d’un rapprochement avec Sabca est toujours là. Cela aurait du sens et pourrait s’envisager de plusieurs façons, sans nécessairement envisager un rachat global de l’entreprise et en segmentant l’opération entre les différentes activités ou sites.

L’essentiel pour nous est qu’une telle opération s’inscrive dans une stratégie bien pensée de diversification et permette de libérer les synergies existantes, ce qui pourrait impliquer un coût social.

L’achat de LMI, pas de regrets? Certains ont laissé entendre qu’il y avait quelques cadavres dans les placards…

Non, pas du tout. Ce qu’il y avait, c’est que le management n’était pas à la hauteur et que le système industriel n’était pas suffisamment intégré ni aussi performant que ce qu’on pensait. LMI n’était pas apte à s’inscrire dans la croissance des différents programmes auxquels il participait.