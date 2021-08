L'être humain est d'abord un terrien. La perspective d'un voyage aussi long et aussi loin de son berceau pose de nombreuses questions sur sa faculté d'adaptation physique. Son habitat et ses vêtements devront, dès lors, lui fournir une certaine protection.

Lorsque Elon Musk lance son entreprise SpaceX au début du 21e siècle, il affiche déjà de grandes ambitions. Il n'entend pas se contenter de ravitailler la Station spatiale internationale, ni même de devenir la première société privée à envoyer des êtres humains dans l'espace. Le fantasque entrepreneur rêve bien plus grand: il veut établir une colonie sur Mars au cours des prochaines décennies.

"Life on Mars" Vivre sur Mars? Une question de temps pour certains, une utopie farfelue pour d'autres. Une fois le premier pied posé sur la planète rouge, de nombreux obstacles resteront à surmonter. Transports, alimentation, habitat, distractions, cette semaine, L’Echo répond à la question: comment vivre sur Mars? Mardi 10/08: Comment rejoindre Mars et s'y déplacer Mercredi 11/08: Arrivée sur la planète rouge: comment manger, boire et respirer Jeudi 12/08: Se loger, se soigner et se vêtir sur Mars, un véritable casse-tête Vendredi 13/08: Si loin de la Terre, la santé mentale en péril

L'année passée, le milliardaire a dessiné une image plus précise de son aspiration, en expliquant être capable d'envoyer un million de personnes sur la planète rouge pour 2050. Peut-être fantasme-t-il là la construction de cités martiennes comme elles ont été représentées dans le film "Total Recall" (1990) de Paul Verhoeven, ou décrites dans les "Chroniques martiennes" (1950) de Ray Bradbury. Toutefois, avant d'en arriver là, et à supposer que cela soit un jour possible, l'humanité et les premiers conquistadors cosmiques qu'elle enverra marcher sur l'oxyde de fer martien devront se contenter d'objectifs bien plus modestes.

S'installer sur la planète rouge ne s'assimilera en rien à une sinécure. Hormis les nombreux obstacles que nous vous avons déjà présentés quant au transport et à la production de nourriture et d'énergie, la construction d'un habitat, temporaire ou permanent, et l'adaptation de l'être humain aux conditions de "vie" martiennes comportent également nombre d'écueils, dont certains encore infranchissables à l'heure actuelle.

Question de physique

Écrire que Mars est inhospitalière est relatif. En comparaison, la véritable définition de l'enfer au sein du système solaire est plutôt endossée par Vénus: la pression atmosphérique y est une centaine de fois plus forte que sur Terre, la température y dépasse allègrement les 450 degrés et elle est recouverte de nuages d'acide sulfurique. À côté d’elle, Mars se montre plus clémente. C'est pourquoi, bien que la planète rouge soit beaucoup plus éloignée de la Terre que Vénus, elle a concentré la majorité des missions d'exploration spatiale depuis un demi-siècle.

30 ans Un voyage de six mois dans l'espace peut provoquer un vieillissement des parois artérielles d'une trentaine d'années en raison des conséquences de l'apesanteur.

Avant même de se poser sur Mars, il faudra se demander comment le corps humain pourra encaisser une expédition longue de plusieurs mois. Pour ce faire, les principales agences spatiales de la planète disposent d'un laboratoire depuis une vingtaine d'années: la Station spatiale internationale (ISS). L'un des principaux objectifs de l'astronef est l'étude des effets à moyen terme de l'apesanteur sur l'être humain, principalement dans l'optique d'une mission vers Mars.

Depuis les premières missions spatiales, on constate les effets néfastes de l'absence de gravité sur notre anatomie: stagnation vasculaire, problèmes cérébraux, problèmes oculaires, atrophie musculaire, etc. Pour y parer, les astronautes et cosmonautes envoyés dans l'ISS effectuent plus de deux heures d'exercices physiques par jour. Un régime qui est loin d'être suffisant, car selon les données de l'Institut de médecine et de physiologique spatiale, le vieillissement observé des parois artérielles après un voyage de six mois dans le cosmos s'élève à… 30 ans. Ces exercices doivent également leur permettre de limiter les pertes osseuses et musculaires, le squelette se déminéralisant dans l'espace.

Lire aussi De la technologie belge sur la Station spatiale internationale

Afin de relever ce défi, plusieurs nations développent des centrifugeuses à rayon court. Le dispositif doit faire baisser la surtension artérielle provoquée par l'apesanteur dans la partie supérieure du corps. Les modèles actuels demeurent cependant encombrants et lourds, ce qui pose naturellement problème, étant donné que les astronautes devraient idéalement aussi en disposer pendant leur périple. Sur Mars même, la gravité ne représente qu'un peu plus d'un tiers de celle exercée sur Terre.

Bombardement de particules

Les radiations posent un autre problème pour la santé des explorateurs. En ce bas monde, nous sommes protégés des éruptions solaires et des rayons cosmiques par le champ magnétique de la Terre. Les astronautes présents dans l'ISS, bien que sensiblement plus exposés qu'à la surface terrestre, bénéficient aussi partiellement de cette défense.

Ce ne sera évidemment plus le cas une fois lancés dans le vide interplanétaire, ni sur le sol martien, la planète rouge étant dépourvue de magnétosphère. Les conséquences de ce bombardement de particules demeurent mal connues, mais les risques de développer des tumeurs augmentent dangereusement.

"Enterrer la base semble la solution adéquate pour les premières missions." Fabiana Da Pieve Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique

Construire un vaisseau avec des parois capables d'arrêter ces rayonnements n'est pas possible, car il serait question de cloisons faisant plus de deux mètres d'épaisseur. C'est pourquoi plusieurs projets, notamment SR2S de l'agence spatiale italienne, visent à créer un champ magnétique autour de l'astronef via des aimants supraconducteurs.

Sur place, une solution afin de s'abriter serait… d'enterrer la base humaine. "C'est ce qui semble le plus adéquat pour les premières missions", estime Fabiana Da Pieve, scientifique à l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique. "Cela ne réglerait pas tous les problèmes, et ne protégerait pas les astronautes contre toutes les radiations", tempère-t-elle. Le régolithe (la couche de "poussière" qui recouvre le sol martien) et les roches émettent également des rayonnements qui frapperont les pionniers martiens.

Lire aussi Tir réussi de la première mission habitée vers la station spatiale chinoise

"À long terme, les missions seront de toute façon probablement obligées de remonter à la surface", explique la scientifique. D'abord pour des impératifs de recherche, mais également pour une question de bien-être. "Pour des missions si longues, il sera important d'établir une vraie connexion avec son environnement."

Vue en plein écran Mars Odyssey ©REUTERS

La possibilité de se loger dans des grottes ou cavités martiennes figure dans l'esprit des cerveaux de la Nasa depuis plusieurs années. La mission Mars Odyssey, lancée en 2001, étudiait déjà cette piste et a mis au jour des sites potentiels d'accueil, notamment autour du volcan Arsia Mons.

Ces contraintes physiques ne devraient cependant pas décourager les aventuriers qui rêvent d'écrire l’histoire de la conquête spatiale. Guennadi Padalka, le cosmonaute russe qui est l'homme ayant passé le plus de temps dans l'espace avec cinq missions pour un temps cumulé de quasiment deux ans et demi, s'est en tout cas dit convaincu de la capacité de l'être humain à progressivement s'adapter aux conditions de l'espace.

Combinaison à parfaire

L'exploration de cet environnement nécessite par ailleurs une nouvelle combinaison. Quelle que soit la durée de la mission, les sorties extravéhiculaires (EVS) seront significativement plus longues que celles menées sur la Lune. Neil Armstrong n'a passé que deux heures trente sur le sol lunaire (le 21 juillet 1969, avec Apollo 11, NDLR), tandis que les hommes d'Apollo 17 s'y sont à peine promenés plus de 21 heures au total (le 11 décembre 1972, NDLR).

Des études sont menées depuis des décennies sur des combinaisons pressurisées mécaniquement, mais cette technique n'est toujours pas au point.

Aujourd'hui encore, les combinaisons utilisées pour les EVS s'avèrent très volumineuses et très peu maniables. Elles sont pressurisées grâce à un gaz, ce qui les rend très rigides en raison de l'absence de pression extérieure. Alors même que les astronautes font l'objet de dizaines de séances de mesure pour les ajuster au mieux, ils demeurent très contraints une fois dans le vide.

Lire aussi Les astronautes américains ont un nouveau taxi

Les combinaisons "Starman" développées par SpaceX et dont le design semble inspiré de "2001, L’Odyssée de l’espace", sont bien plus souples, mais ne sont pas conçues pour des EVS. La Nasa travaille elle aussi sur de nouveaux scaphandres, mais les progrès sont lents et la panacée n’a pas encore été découverte.

Vue en plein écran Les combinaisons Starman de SpaceX ne sont pas conçues pour des sorties extravéhiculaires. ©ABACA

Peut-être la solution viendra-t-elle du Massachusetts Institute of Technology, qui planche sur une "biosuit". Cette "seconde peau" fonctionnerait sur le principe de la pression mécanique, en comprimant le corps grâce à l'élasticité du textile. Le concept avait déjà été élaboré à la fin des années 1950, mais sa réalisation s'avère plus ardue qu'escompté.

Vous l'aurez compris, de nombreux progrès restent à concrétiser pour faire de Mars, au minimum, un milieu où l'être humain sera capable de survivre d'un point de vue physiologique.