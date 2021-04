Searchlight Capital Partners reprend la société TAC à Milmort

Un accord a été conclu avec la société d'investissement Searchlight Capital Partners pour la reprise de Technical Airborne Components. Quelque 170 emplois sont sauvés.

Bonne nouvelle pour le secteur aéronautique à Liège: la société Technical Airborne Components (TAC), qui avait annoncé fin octobre son intention de licencier ses 175 travailleurs en Wallonie, va être reprise par le fonds Searchlight Capital Partners. Cette société d’investissement anglo-saxonne dispose d’un portefeuille substantiel dans l’aéronautique et a notamment repris en 2019 la mythique société française Latécoère. Elle possède plus de 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux à New York, Londres et Toronto.

Basée à Milmort dans le zoning des Hauts-Sarts, TAC appartenait au groupe américain TransDigm. La société est un spécialiste mondial des bielles et pièces mécaniques pour l’industrie aéronautique. On retrouve des pièces TAC dans la plupart des avions commerciaux, et notamment sur les Airbus, mais aussi chez d’autres fabricants. Comme ailleurs dans le secteur aéronautique, TAC avait eu recours au chômage temporaire pour force majeure depuis le début de la crise du Covid. Mais TransDigm avait finalement décidé l’an passé de fermer l’entreprise et de rapatrier son activité aux États-Unis, en raison de la crise généralisée dans le secteur de l'aviation.

"Ce sont ainsi 169 emplois de grande qualification qui sont sauvés dans le secteur de l’aéronautique." Le front commun syndical