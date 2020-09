Solvay prolonge de 5 ans son contrat avec Lockheed Martin sur le F-35

Le groupe chimique belge fournit à ce programme plus de 50 produits, tels que des composites structurels ou un film de protection contre la foudre. Le nouveau contrat débutera le 1er janvier 2021 et sera géré par la filiale américaine de Solvay, CDM (ex-Cytec), qui opère dans le cadre d'un accord spécial de sécurité.

Neuf pays

Grâce à ses installations en Europe et aux États-Unis, Solvay a déjà pu soutenir la fabrication et la livraison de plus de 550 avions actuellement en service dans neuf pays. Le F-35 a été commandé à 34 exemplaires par la Belgique .

"La prolongation de notre contrat illustre non seulement notre engagement dans le programme F-35, mais également le réel partenariat qui lie Solvay et Lockheed Martin depuis plus de 30 ans et qui se concrétise par notre capacité à innover ensemble", a commenté Carmelo Lo Faro, président de l'unité commerciale Solvay Composite Materials.