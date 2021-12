Sonaca Aircraft cible les écoles pour les futurs pilotes militaires

La filiale de la Sonaca lorgne les écoles qui effectuent le screening initial des élèves souhaitant devenir pilotes dans l'armée. Elle a déjà enregistré un succès en Suisse.

Avec une cinquantaine d'avions bientôt livrés, le Sonaca 200, certifié il y a à peine trois ans et demi, est en train de se faire une place sur le marché des avions d'écolage et de loisirs. Son constructeur, Sonaca Aircraft, qui fabrique le petit appareil biplace dans son usine de Temploux (Namur), est passé à la production en série, avec des temps d'assemblage réduits. Fin novembre, la société, qui est détenue à 90% par l’équipementier aéronautique Sonaca, a annoncé avoir enregistré de nouvelles commandes de la part de deux clients historiques pour cinq exemplaires de son avion, mais dans sa nouvelle version Trainer NG (Nouvelle Génération).

Vols de nuit

Ces deux clients sont l'école de pilotage Air Academy New CAG, installé à Charleroi-Gosselies, et l'aéroclub et école de pilotage Blackbushe Aviation, au Royaume-uni. Dernier né de la famille Sonaca 200, le Sonaca 200 NG est entièrement équipé pour le vol VFR de nuit, qui permet au pilote privé qualifié d'effectuer des vols de nuit en condition de vol à vue.

Alors que la pandémie et le sévère ralentissement du transport aérien mondial continuent à peser sur la formation des pilotes et donc sur les plans d'investissement des écoles d'aviation, Sonaca Aircraft cherche maintenant à imposer son appareil - le premier avion de construction belge depuis une soixantaine d'années - sur de nouveaux segments de marché.

Pour obtenir cette certification en Suisse, le Sonaca 200 a fait l'objet d'une évaluation approfondie au sol et en vol.

L'entreprise lorgne ainsi les écoles d'aviation liées aux forces aériennes, dans le cadre de ce qu'on appelle le screening initial des candidats élèves-pilotes. La Suisse a joué les pionniers dans ce domaine: une collaboration a été instaurée entre l'école de pilotage privée Aero Locarno et l'armée de l'air helvétique, qui a certifié il y a plus d'un an l'appareil belge pour son programme initial d'évaluation. Pour obtenir cette certification, appelée SPHAIR, le Sonaca 200 a fait l'objet d'une évaluation approfondie au sol et en vol. "C'est une belle reconnaissance qui renforce la Sonaca 200 dans sa mission de dépistage des futurs pilotes et de formation ab initio. Cette certification ouvre des portes et donne de la crédibilité pour d'autres marchés", explique Pierre Van Wetter, le directeur commercial (CCO) de Sonaca Aircraft. "C'est pour nous une fierté car on avait développé l'avion pour les petites écoles de pilotage et les aéroclubs. On touche maintenant des grosses et des moyennes écoles en Europe. Est venu s'ajouter en 2020 ce côté militaire, où nous avons répondu à un cahier des charges défini par SPHAIR. Cela nous encourage à poursuivre dans ce type de qualification d'autant que l'on observe un peu partout un besoin pour ces formations ab initio avant de passer sur des appareils plus gros."

Un pilote instructeur

Ce premier écolage s'apparente à un stage, avec un pilote instructeur; il ne s'agit pas d'une formation qualifiante de pilote. Le but est d'évaluer des jeunes talents qui pourraient faire une carrière de pilote dans l'armée de l'air ou même dans l'aviation générale. Un petit avion comme le Sonaca 200 est donc suffisant.

"Nous n'avons pas dû apporter de modifications à l'appareil pour cette qualification", poursuit Pierre Van Wetter, qui est lui-même pilote. "Tout cela se fait dans la philosophie de base de l'avion, qui a été conçu pour pouvoir évoluer sans que l'on touche à la structure de base. Pour le futur, on va essayer de répondre au cahier de charges de certaines armées et essayer de développer l'avion plus précisément pour répondre à ces besoins. On travaille sur certaines améliorations en termes d'enveloppe de vol, afin de pouvoir faire des figures semi-acrobatiques de base comme des vrilles intentionnelles. La structure est déjà prête aujourd'hui à encaisser jusqu'à 4,4 G."

Quid de la Belgique?

En Europe, plusieurs pays envisagent une solution analogue à celle retenue par la Suisse. Et en Belgique? La Défense ne va sans doute pas acheter directement des Sonaca 200. Mais cela fait déjà un certain temps que la Composante Air réfléchit à introduire un partie motorisée pour la formation initiale et le screening des cadets, qui se fait actuellement sur planeur. Depuis deux ans, Sonaca Aircraft a d'ailleurs déjà fait voler des aspirants pilotes sur son appareil lors des camps d'été des cadets. "Sonaca se présente évidemment comme un des candidats possibles si cette éventuelle filière devait être mise en place en Belgique", fait valoir Pierre Van Wetter, qui rappelle d'autre part que Sonaca Aircraft étudie toujours de près une version électrique de son appareil. "C'est une volonté stratégique d'aller dans cette direction. Nous sommes convaincus que l'avion électrique ne va pas tout faire à cause de l'autonomie et du poids des batteries, mais il pourra convenir pour certaines applications de base", conclut le CCO.