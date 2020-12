Sonaca Aircraft espère produire 40 appareils en 2021

La société aéronautique Sonaca Aircraft, qui produit le petit avion biplace d'écolage et de loisirs Sonaca 200 dans son usine de Temploux, monte en cadence.

La société aéronautique Sonaca Aircraft, qui produit le petit avion biplace d'écolage et de loisirs Sonaca 200 - le premier appareil de construction purement belge depuis une soixantaine d'années - dans son usine de Temploux (Namur), monte en cadence, avec trois avions assemblés chaque mois, ont indiqué mardi ses responsables à l'agence Belga.

Et la cadence devrait encore augmenter l'an prochain, avec 40 avions à produire, soit environ 3,5 machines par mois en tenant compte des vacances, a affirmé le président du conseil d'administration de Sonaca Aircraft, Yves Delatte, par ailleurs directeur commercial de la maison-mère, le groupe Sonaca.

Doubler la production

Cette année, l'entreprise namuroise aura livré vingt appareils à différents clients belges et européens, tout en cherchant à étoffer ses effectifs - actuellement une quarantaine de personnes - avec le recrutement entamé de quatre collaborateurs supplémentaires. "On a plus que doublé la production (en 2020) par rapport à l'année passée" lorsque huit avions avaient été livrés, a pour sa part précisé le directeur commercial de l'entreprise, Pierre Van Wetter, lui-même pilote.

20 appareils Cette année, l'entreprise namuroise aura livré vingt appareils à différents clients belges et européens.

Cette augmentation de la production a déjà été amorcée au cours des derniers mois, avec une cadence qui est passée d'un à deux avions par mois à trois, après un fléchissement dû à la crise du coronavirus. Celle-ci a affecté les sous-traitants, mais l'usine de Temploux n'a pour sa part jamais cessé de fonctionner, en respectant les règles de précaution.

Assemblage final

Cette hausse progressive des cadences, avec un nombre d'heures nécessaires par avion divisé par deux, s'est accompagnée d'un effort sur la qualité de la production, y compris en amont, chez les sous-traitants, dont Sonaca Roumanie. Cette entreprise assure le pré-assemblage de l'appareil, l'usine de Temploux assurant l'assemblage final, avec l'intégration des différents composants venant de fournisseurs de renom.

"On a plus que doublé la production (en 2020) par rapport à l'année passée" Pierre Van Wetter Directeur commercial de Sonaca Aircraft



Le Sonaca 200 existe en trois versions (Trainer, Trainer NG et Trainer Pro, équipée d'un "glass cockpit" numérique, tout écran, en cours de certification par l'Agence européenne de la sécurité aérienne), avec un prix catalogue oscillant - sans les options - entre 182.500 et 215.500 euros.

Les marchés militaires

Sonaca Aircraft a étoffé son réseau de clients, avec douze avions placés en Suisse, dix-huit en Turquie, deux en Estonie et un "gros intérêt" d'une dizaine d'aéroclubs français, dont quatre ou cinq ont déjà passé commande. Il s'agit souvent dans ce cas de remplacer des avions légers Robin vieillissants, mais au comportement en vol proche de celui du Sonaca 200.

Mais l'entreprise a aussi comme projet de poursuivre le développement de son appareil pour le rendre "plus connecté" et "plus vert". Le Sonaca 200 devrait aussi être qualifié pour effectuer des vrilles - pour apprendre aux élèves-pilotes professionnels à en sortir. Ses promoteurs envisagent encore de lui confier de nouvelles tâches, comme le remorquage de planeurs et songent, à plus long terme, à une version quadriplace.

Le Sonaca 200 devrait aussi être qualifié pour effectuer des vrilles, pour apprendre aux élèves-pilotes professionnels à en sortir.

Ils lorgnent aussi les marchés militaires pour permettre aux forces aériennes de procéder au "screening" initial des élèves-pilotes, à l'image de la collaboration établie entre Aero Locarno et l'armée suisse. Le bâtiment de Temploux, inauguré en septembre 2019, a été, selon M. Delatte, dimensionné pour une production de 80 à 100 avions par an.