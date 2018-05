Sonaca dans le rouge à cause de sa filiale américaine

L’équipementier aéronautique wallon enregistre une perte de 35 millions à cause des problèmes opérationnels de LMI, sa filiale US. Hors LMI, Sonaca historique est en boni de 57 millions d’euros. Des mesures ont été prises pour régler les problèmes de la filiale américaine. Le CEO a été remercié et remplacé en début d’année.

Large portefeuille de clients

Bernard Delvaux affirme haut et fort que ces éléments exceptionnels provenant de la nouvelle filiale américaine et qui ont pénalisé les résultats de Sonaca en 2017 ne remettent pas en cause l’intérêt stratégique du rachat de LMI. "Grâce à cette opération, nous avons désormais un portefeuille de clients le plus équilibré et diversifié (Boeing, Airbus, Gulstream, Dassault, etc.). Nous participons à tous les programmes de croissance", dit-il. Les synergies attendues de l’opération sont évaluées à 18 millions d’euros par an. Le groupe Sonaca est faiblement endetté. Son endettement est estimé à 2,7 fois son ebitda, soit près de 219 millions. Il occupe un total de 4.470 collaborateurs dont 2.000 pour LMI aux USA et environ 1.500 à Gosselies.