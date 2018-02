"SpaceX? Ariane n'a aucun problème pour être compétitif"

La bataille des lanceurs spatiaux bat son plein. Soutenu, généreusement, par le gouvernement américain via les juteux lancements institutionnels, SpaceX semble brûler les étapes, avec le récent premier tir de la fusée lourde Falcon Heavy. Un succès médiatique qui semble faire oublier le manque de fiabilité du lanceur vedette de la société d’Elon Musk, la Falcon 9. En face, l’Europe prépare sa riposte, avec le développement d’Ariane 6, un lanceur moins cher et plus simple.

Alain Charmeau, le président d’ArianeGroup, répond aux critiques de ceux qui estiment que les succès de SpaceX avec le réutilisable doivent pousser les industriels européens à revoir leur copie.

Le calendrier de développement d’Ariane 6 est-il bien respecté?

Absolument. Ariane 6 est à mi-parcours de son développement. L’ensemble du calendrier de développement et de fabrication du prototype, puis des premiers exemplaires du lanceur, a fait l’objet d’une revue l’année passée. Celle-ci a conclu que nous étions tout à fait à l’heure pour commencer la fabrication du premier lanceur, qui va voler en 2020. On a franchi des étapes importantes, comme le lancement de la production industrielle. En ce qui concerne le concept et les performances attendues du nouveau lanceur, les ordinateurs chauffent jour et nuit. Ils tournent pour optimiser les performances du lanceur, qui seront exactement celles attendues.

Le succès de la technologie du réutilisable peut-il remettre en question la conception d’Ariane 6?

Je ne vois pas trop comment. Nous avons un lanceur fiable qui est Ariane 5. Nous aurons bientôt un lanceur Ariane 6 qui sera très compétitif, notamment pour lancer les constellations de satellites et pour répondre aux besoins institutionnels européens. Nous avons une feuille de route qui a été construite depuis 2014, en toute connaissance de cause de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Et nous n’avons absolument aucune raison de dévier de cette feuille de route.

CV Express Président exécutif d’ArianeGroup, anciennement Airbus Safran Launchers. Directeur des opérations de la business unit Espace au sein d’Airbus à partir de 2013, il a occupé le poste de directeur de Space Transportation d’Astrium. Il avait la responsabilité de programmes tels qu’Ariane 5 et la contribution européenne à l’ISS. Passé au début de sa carrière par le missilier MBDA, Alain Charmeau est ingénieur diplômé de l’École supérieure nationale des arts et métiers.

Je rajoute qu’en plus d’Ariane 6, nous avons également décidé de développer une nouvelle famille de moteurs, avec le démonstrateur Prometheus, basé sur une nouvelle technologie. Il nous permettra de réduire encore plus les coûts du lanceur mais aussi d’avoir un lanceur européen réutilisable. Mais là, on parle de 2030 environ.

Pourquoi Ariane 6 n’a-t-elle pas été conçue comme un lanceur réutilisable?

Pour faire un lanceur réutilisable, il faut un certain nombre de choses. Il faut notamment un moteur réutilisable, c’est-à-dire, sans rentrer dans la technique, à poussée variable. Il faut aussi maîtriser les technologies de récupération d’étage, ce qui n’est pas le plus compliqué. L’Europe n’a pas développé ce type de motorisation dans les années 2000 ou 2010. Donc, nous ne pouvons pas faire de réutilisable tant que nous n’avons pas ce moteur. C’est donc pour cela que nous avons démarré Prometheus.

Hormis ce futur moteur, avez-vous d’autres concepts dans le réutilisable?

Oui. Nous avons plusieurs études en interne ou partagées avec l’ESA pour étudier des concepts qui pourraient être réutilisables, ainsi que quelques éléments de technologie. Mais une fois de plus, on est dans un horizon 2030.

Mais il faut bien comprendre que le marché ne demande pas du réutilisable. Le marché demande du compétitif, en termes de performances, de fiabilité et évidemment de prix. Il ne vous a pas échappé qu’en termes de fiabilité, il y a quelques différences entre Ariane et SpaceX depuis 10 ans. Je suis toujours étonné par les questions sur le réutilisable. Personne ne demande en effet pourquoi SpaceX n’utilise pas les technologies de propulsion que l’Europe maîtrise et qui sont beaucoup plus performantes, comme les propulsions solide et cryogénique. L’Europe a des atouts avec ses propres modes de propulsion.

Ce qui fait finalement le succès de SpaceX, c’est le réutilisable ou l’apport que représentent les lancements institutionnels américains?

Il y a effectivement un financement extrêmement important que nous n’avons pas en Europe avec le nombre de lancements institutionnels, qui est une réalité. Je n’ai aucun problème pour être compétitif par rapport aux prix de SpaceX pour le gouvernement américain. Nous sommes compétitifs et je peux vous garantir que le prix que nous avons signé avec la Commission européenne est inférieur au prix de SpaceX pour le gouvernement américain. SpaceX bénéficie de budgets d’accès à l’espace énormes, d’une quantité de lancements institutionnels plus importante qu’en Europe et cela à des prix élevés.

Que représentent ces lancements institutionnels?

L’an dernier, à une ou deux unités près, sur 91 lancements dans le monde, 62 étaient des lancements institutionnels, c’est-à-dire non ouverts à la compétition. En Europe, Arianespace a bénéficié de 2,5 lancements (on a eu un lancement partagé) pour ses clients institutionnels. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. L’Europe ne représente que 2 à 3% des lancements institutionnels mondiaux. D’où l’importance d’être à l’heure en 2020 et d’avoir des commandes institutionnelles. Il y a un protectionnisme américain qui ne fait que s’accroître. Il est temps que l’Europe se préoccupe de l’avenir de son industrie spatiale.

Des commandes européennes groupées peuvent-elles répondre à ce défi?

Oui. Ariane doit pouvoir combattre à armes égales avec nos concurrents qui peuvent compter sur un nombre de lancements garantis par leurs administrations nationales. Personne ne comprendrait que les gouvernements européens, qui financent le développement du lanceur et qui ont l’assurance d’avoir un prix compétitif, ne donnent pas la préférence à Ariane 6 pour lancer leurs propres satellites, pour faire travailler leurs usines dans 13 pays européens. Il faut vraiment que nous avancions sur ce sujet et nous faisons toute confiance à l’ESA pour qu’elle aboutisse à cette commande groupée comme elle s’y est engagée.

Concrètement, cela veut dire quoi?

Que la Commission européenne, l’Agence spatiale européenne, les agences nationales et Eumetsat se regroupent pour acheter Ariane 6 à concurrence de 5 lancements par an pendant plusieurs années.

Globalement, le marché des lancements, qu’il soit privé ou institutionnel, se développe-t-il?

Oui. C’est pour cela que nous visons 12 Ariane 6 par an.

"La Belgique a réduit sa participation au programme d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5." Alain Charmeau Président d'ArianeGroup

La participation belge à Ariane 6 est-elle en retrait par rapport à ce qu’elle était sur Ariane 5, comme cela a été dit?

Oui. Nous sommes dans un modèle qui n’est pas tout à fait le modèle américain: les Etats nous ont demandé de répartir le travail industriel d’Ariane 6 et de respecter un certain nombre de règles qui nous ont été imposées en 2014. Il se trouve que la Belgique a réduit sa participation au programme d’Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Ce n’est pas plus compliqué que cela: les choix de politique spatiale faits par la Belgique ont conduit à réduire la contribution industrielle belge. Je le regrette, car c’étaient des contributions importantes et cela a des conséquences directes sur nos amis de Sabca.

ArianeGroup a-t-il déjà pu cerner les causes de l’incident du dernier lancement?