SpaceX lève 500 millions de dollars supplémentaires

SpaceX n'arrête pas de grandir. La compagnie spatiale d'Elon Musk va lever un demi-milliard de dollars supplémentaires auprès d'investisseurs déjà présents au capital ainsi qu'auprès de la société de gestion d'actifs écossaise Baillie Gifford & Co, indique le Wall Street Journal dans son édition de mardi. L'opération pourrait être officialisée d'ici la fin de l'année, selon le WSJ.

Avec cette nouvelle levée de fonds, le fantasque multi-entrepreneur Elon Musk continue à faire grandir une autre de ses entreprises. A la tête du fabricant de véhicules électriques Tesla, il est aussi impliqué dans différentes initiatives dont OpenAI, Neuralink et The Boring Co.