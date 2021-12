Stéphane Burton: "Avec Lufthansa Technik, on a désormais une taille critique"

Pour le patron de Sabena Aerospace et de Blueberry, la reprise de certaines activités de Lufthansa Technik va offrir de nouvelles perspectives au groupe.

Stéphane Burton continue à secouer le monde aéronautique belge: après avoir marié en 2020 sa société Sabena Aerospace avec la Sabca au sein du groupe Blueberry, l'ancien avocat d'affaires devenu capitaine d'industrie a annoncé récemment la reprise de Lufthansa Technik Brussels, ainsi qu'une partie des activités de maintenance en ligne (LTMI) de l'opérateur allemand, un des principaux fournisseurs mondiaux de services techniques aéronautiques. Le CEO s'explique sur ces récents développements.

Comment se porte Blueberry, qui a été créé en pleine crise sanitaire?

Blueberry a été créé en regroupant deux sociétés, l’une de bonne taille – Sabca – et l’autre de taille plus modeste, Sabena Aerospace. La première faisait environ 190 millions d’euros de chiffre d’affaires avant la pandémie et la seconde 55 millions. Soit un total de 240 à 250 millions avant crise. À cause de celle-ci, l’activité en fabrication (Sabca) a baissé. On va donc vers un chiffre d’affaires global de l’ordre de 215 millions d’euros pour 2021. Grâce à notre modèle de diversification, la baisse a pu être limitée à 15%, là où d’autres sociétés aéronautiques ont enregistré une diminution de 40 à 50%. On terminera aussi 2021 avec un Ebitda positif correct et une légère perte au niveau du résultat net. On a un cash flow neutre et une bonne position de trésorerie. On peut dire que l’on passe la crise.

Quelle est la stratégie du groupe?

Nous avons constitué le groupe avec une vision basée sur l’idée de consolider l’écosystème, à savoir regrouper des activités complémentaires, qui sont dans le même secteur, mais pas sur les mêmes segments. Depuis 18 mois, nous avons procédé à cette intégration, en développant les deux grands axes, à savoir la division maintenance et réparation (MRO, Maintenance, Repair, Overhaul) et celle que nous appelons en interne "design et manufacturing", qui comprend la fabrication des aérostructures et des systèmes d’actuation. À cela, il faut désormais ajouter les activités de services liées aux drones, que nous proposons à des industriels qui ne sont pas dans l’aéronautique.

Quel est a été l’impact de la crise sur ce modèle?

Je pense que la crise, qui n’est malheureusement pas finie, donne raison à ce modèle de diversification du portefeuille. Nous avons même une diversification au sein de certains segments, puisque nous produisons, tant pour les grands avionneurs, que pour les constructeurs d’avions d’affaires, qui sont sur des tendances différentes actuellement. Même chose pour les compagnies, avec des différences entre le trafic passagers et le cargo. Il y a actuellement une explosion du cargo, qui permet de compenser – en partie – la baisse du trafic passagers et d’utiliser nos ressources.

"Les deux actionnaires, le privé et le public, ont la même vision de long terme."

Comment cela se passe-t-il au niveau des actionnaires?

Les deux actionnaires -privés et publics (la SFPI, NDLR) ont la même vision de long terme. Vous vous souvenez sans doute que je viens à l’origine du monde du venture capital. Mais ici, aucun des actionnaires n’est sur une vision qui consisterait à revendre après 7 ou 8 ans. On veut garder le contrôle du développement du groupe, au départ de la Belgique, avec cette idée de la diversification.

Qu’est-ce qui a motivé la reprise de Lufthansa Technik Brussels?

La reprise de Lufthansa Technik s’inscrit dans ce cadre. On voulait développer le support opérationnel, que l’on a démarré sur des zones où cela n’existait quasiment pas, d’abord en Afrique et que nous avons ramené petit à petit en Europe. Avec Lufthansa Technik, on acquiert du capital humain -nous manquions de techniciens-, mais aussi un portefeuille clients. La compagnie aérienne Lufthansa est un grand groupe, même s’il traverse des transformations, qui vient se mettre à côté d’autres clients comme Air France KLM, Qatar, DHL, des leaders mondiaux qui vont faire appel à nos services. On a aussi un accord de coopération avec Lufthansa Technik. Quand cette dernière société aura besoin d’un prestataire là où ils n’en ont pas, ils feront appel à nous. On n’aura pas d’exclusivité, il faudra que l’on soit bons. Mais nous faisons partie des gens qui sont capables de s’installer un peu partout dans le monde avec un bon niveau de qualité et avec un prix compétitif. On a marié le meilleur des deux mondes: leurs standards de qualité avec notre agilité.

Est-ce que ces équipes vont poursuivre leurs activités sous le nom de Lufthansa Technik?

Non. Toutes ces équipes et sociétés qui vont nous rejoindre travailleront sous le nom de Sabena Aerospace. Et il y aura d’autres évolutions de marque dans le groupe. Je vous en dirai plus dans quelques mois.

"J’ai toujours essayé d’éviter la culture mono-produit."

L’expansion de Sabena Aerospace via Blueberry, le rachat de Lufthansa Technik Belgium, mais aussi votre présence accrue dans le paysage aéronautique wallon (Liège Airport, BSCA, Air Belgium) peut inquiéter. Cela fait un peu "la grenouille qui enfle, qui enfle"…

Je connais la fable d’Ésope reprise par Jean de la Fontaine, mais il s’agit surtout de diversification. J’ai toujours essayé d’éviter la culture mono-produit. Avec cette acquisition, on estime désormais avoir la taille critique que l’on souhaitait avoir du côté maintenance, avec une optimisation des structures de coûts et de la compétitivité. En maintenance et réparation, la masse critique est un chiffre d’affaires qui se situe entre 120 et 150 millions d’euros ; pas 50 millions! Quand on n’atteint pas ce seuil, on rate certains marchés. Avec plus d’entreprises et plus de clients, on améliore notre capacité à nous adapter au marché, qui va continuer à évoluer. Désormais, en MRO, nous sommes à niveau et le second avantage est que nous attirons aussi plus de talents car notre offre de carrières est plus diversifiée.

L’acquisition de Lufthansa Technik Brussels apporte donc d’autres avantages?

Avec cette taille, on devient aussi attractif pour de nouveaux clients qui jusque-là, nous jugeaient trop petits. Depuis l’acquisition de Lufthansa Technik, je reçois quantité de mails de gens qui me disent qu’ils ignoraient qu’on était devenus aussi grand pour cette prestation. On accède à un autre type de marché.

"En maintenance et réparation, la masse critique est un chiffre d’affaires qui se situe entre 120 et 150 millions d’euros. Pas 50 millions!"

Quelles sont les répercussions de tous ces changements sur le site de Charleroi, où vous avez une base de maintenance?

Nous avons utilisé la crise pour accélérer l’intégration du site de Charleroi avec les activités de Sabena Aerospace. Nous sommes aujourd’hui complètement intégrés. Les équipes de direction sont communes. Nous avons une seule et même équipe de direction qui pilote Charleroi et Zaventem au niveau de la MRO. On a fait des glissements de personnel. Il y a des anciens qui étaient ici à Zaventem qui travaillent aujourd’hui sur la base de Florennes.

"Pour 2022, ce sera une année un peu plus difficile pour la fabrication" À Charleroi, vous êtes candidat pour un gros projet de création d’une filière de démantèlement et de recyclage d’avions ? Vous pouvez nous en dire plus ? Il y a deux lots : l’un sur la recherche et le développement – pour lequel nous avons un partenariat avec le groupe Comet – et l’autre, pour la partie industrielle, qui prévoit la construction d’une installation sur l’aéroport de Charleroi pour faire du démantèlement, tout en étant capable de faire de la certification de pièces. Notre partenaire, le groupe Comet, a sans doute un coup d’avance car ils sont déjà dans la métallurgie circulaire 2.0 et ont déjà amélioré leur processus de récupération du métal. On avance aussi sur d’autres éléments comme le câblage, les matériaux composites et d’autres choses que je préfère ne pas dévoiler. Nous pouvons aussi être aidés par notre taille, puisque l’on peut se déployer partout. Parce que après s’être déployé en Wallonie, il faudra voir ce que l’on fait pour le marché mondial. Le démantèlement d’avions, pour nous, ce sera plutôt un relais de croissance qu'une augmentation de notre taille. Quel est le calendrier prévu pour ce projet? C’est pour 2026. Rien n’est joué. Mais on peut dès maintenant commencer à spécialiser notre site de Charleroi. Y faire de l'activité de maintenance pour avions commerciaux. On va déployer à Charleroi une capacité de maintenance sur les moyens courriers. Au travers de l’acquisition de LTMI, nous allons travailler pour Ryanair, qui cherche depuis des années des hangars pour faire du support pour ses avions. Sabca a des hangars en face, convertibles pour des activités commerciales. Si le marché est là, on va créer pas mal d’emploi, mais si le marché est plus lent à venir, on démarrera en utilisant notre personnel et nos capacités industrielles existantes. On ne veut pas grandir de façon inextensible. Est-ce qu’il y a un vrai besoin pour le démantèlement des avions ? Pour l’instant, on ne recycle pas assez, car le business n’est pas assez grand et le modèle économique n’a pas encore été trouvé. Les gens voient plus le démantèlement et pas assez le recyclage. Le matériau le plus facile à récupérer, c’est le métal. Mais il est riveté de partout. Or, dériveter coûte plus cher que produire. Le composite lui, est encore trop souvent jeté. Dans ce domaine, cela va d’ailleurs plus loin que le seul secteur aéronautique, avec les éoliennes. Là, nous avons un avantage, à savoir des spécialistes des matériaux chez Sabca. Car le plus important, ce sera de rencontrer les nouveaux impératifs écologiques. Quelle enseigne va gérer cette nouvelle activité? Nous avons créé une filiale, Sabena Aerospace Technologies, qui est basée à Charleroi. Elle est dédiée à cette nouvelle activité de démantèlement et de recyclage et collaborera avec plusieurs partenaires, dont sa société sœur, SABCA MRO, basée également à Charleroi. Revenons à la Sabca. À quoi peut-on s’attendre dans les grandes lignes ? Pour 2022, ce sera une année un peu plus difficile pour la fabrication, car on sera toujours sur des niveaux de production inférieurs à ceux d'avant la crise du Covid et dans l’attente de nouveaux programmes. Il faudra attendre 2023 pour que cela reprenne. En fabrication, il faut là aussi qu’on atteigne une masse critique. Cela peut se faire par acquisition ou par le développement interne. Avoir une taille appréciable permet également d’attirer plus de talents, car on peut proposer plus de métiers. C’est dans ce cadre que se situe notre Aerospace Academy, un projet auquel je tiens. Le seul moyen de rester dans le secteur aéronautique sur la longueur, c’est de former des professionnels. Nous sommes sans doute le groupe aéronautique qui offre le plus de métiers différents. Comment se portent les activités dans la défense ? La défense reste un marché stable. Nous sommes fournisseurs -Sabca produit par exemple des pièces pour les F-16 les plus récents-, mais nous procurons aussi des services dans les bases de la Défense en Belgique. On a des contrats à long terme. Pour les C-130, le programme reste chargé, puisqu’ils seront maintenus chez nous après leur retrait de l’armée belge ; c’est ce que nous avions convenu avec notre partenaire américain qui les a rachetés. L’A400M arrive et prend sa vitesse de croisière. On a aussi un contrat Awacs avec l’Otan et on attend d’autres opportunités. Pour le F-35, vous espérez quelque chose sur la maintenance ? Des discussions vont commencer avec le client, c’est-à-dire la Défense belge. Mais les premiers exemplaires n’arriveront qu’à partir de 2025-26. Et dans le spatial ? Sabca a développé de nouveaux actuateurs électro-mécaniques qui vont remplacer les actuateurs hydrauliques des lanceurs actuels. C’est du savoir-faire spatial qui va se retrouver sur de nouveaux avions moins polluants et plus légers. Vous êtes administrateur à l’aéroport de Charleroi et vice-président de l’aéroport de Liège. Cela signifie-t-il qu’un rapprochement entre les deux aéroports est désormais possible ? Je peux vous dire que la rivalité entre les deux aéroports a toujours été exagérée. Moi qui côtoie les deux, je peux vous dire que les relations humaines sont bonnes. Maintenant, faut-il organiser une complémentarité organisationnelle du style de low-cost à Charleroi et le cargo à Liège ? Ce n’est pas sûr et c’est à étudier. Et je pense que cela peut se réfléchir en toute sérénité. Au passage, vous êtes aussi actionnaire d’Air Belgium, présente à Charleroi et qui vient d’entamer des activités cargo à Liège. Comment se défend la compagnie ? Elle se défend mieux que plusieurs de ses concurrentes et, justement, cela est dû à cette notion de diversification de ses produits, alliée, il faut le reconnaître, à une extraordinaire souplesse du personnel face aux aléas de la crise du Covid – voyez les soubresauts de l’accès aux Antilles françaises ou à l’île Maurice. Maintenant, Air Belgium a pu aussi organiser les rapatriements d’Afghanistan ou mettre en ligne de nouveaux Airbus A330 Neo pour CMA à Liège, tout cela en un minimum de temps. C’est assez remarquable. Au début, Air Belgium avait un seul client chinois et lorsque celui-ci a fait faux bond, la compagnie s’est retrouvée le bec dans l’eau. Maintenant qu’elle s’est diversifiée, elle peut voir l’avenir avec plus d’optimisme. Une fois encore, la diversité est la recette du succès.