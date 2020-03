Stéphane Burton: "Le coronavirus aura un impact direct sur les sociétés de maintenance comme Sabena Aerospace"

Le patron de Sabena Aerospace s'inquiète des conséquences de la décision de Donald Trump d'interdire l'entrée des États-Unis aux voyageurs européens sur le secteur aérien et les activités de sa société. "Si les avions restent au sol et que nos ateliers ne reçoivent pas les pièces de rechange, la production sera bloquée", craint-il.

Depuis un an, Stéphane Burton, le patron de Sabena Aerospace, se retrouve sur tous les fronts de l’aéronautique belge. Son entreprise, spécialisée dans la maintenance et le support opérationnel, s’est développée en Europe et en Afrique. Le CEO, qui est aussi l'actionnaire principal de la société, est également entré au conseil d’administration d’Air Belgium, dont il a acquis 5%, et a développé une joint-venture avec la Sonaca (Ignition!). Plus récemment, il a frappé fort en rachetant la Sabca à Dassault, avec le soutien de la SFPI, avant d’être choisi comme administrateur (et peut-être futur président) de Liège Airport.

Travailler avec la Sonaca et reprendre la Sabca, tout en ayant des activités aux aéroports de Charleroi, Bruxelles et Liège, cela vous donne un petit côté fédérateur de l’aviation belge, non?

Pour un pays de la taille de la Belgique, il y a peut-être une dispersion des forces. C’est sûr qu’il y a des collaborations à renforcer.

"Avec Air Belgium, ce n’est pas demain que nous desservirons la province du Hubei."

Parlons d’abord de l’actualité: vous êtes associé au développement d’Air Belgium qui a eu un départ mouvementé, mais qui semble bien fonctionner aujourd’hui sur les Antilles françaises. Ne croyez-vous pas que le coronavirus risque de freiner ce nouvel élan?

J’aimerais autant que vous posiez les questions commerciales aux responsables de la compagnie, mais il faut bien constater que, depuis l’année dernière, Air Belgium n’a plus de connexions avec la Chine. Il est probable que nos projets vers ce pays seront analysés à la lueur des événements récents. Ce n’est pas demain que nous desservirons la province du Hubei, nos avions seraient vides.

Pour ce qui est du transporteur, je constate que ses deux pôles d’activité sont profitables: d’une part, les locations d’avions avec équipages (ACMI), de l’autre les vols avec passagers. Ce qui est remarquable, c'est que, dans le cas des vols vers la Guadeloupe et la Martinique, Air Belgium assure elle-même la commercialisation des vols, alors que dans le cas de la Chine, l’année dernière, nous étions tributaires d’un tour-opérateur.

> Coronavirus: suivez l'évolution de la situation en Belgique et dans le monde en direct sur notre Live

Vous n’êtes pas trop inquiet, donc?

Il faut voir comment l’épidémie évoluera, mais il est sûr qu’elle fera des dégâts: les compagnies plus fragiles seront menacées. Peut-être d’ailleurs que nos avions arriveront à point nommé pour des remplacements, on verra. Ce qui est sûr c'est que, dans sa structure et avec son personnel motivé, Air Belgium peut réagir avec beaucoup de souplesse et l’a montré après la fin des vols sur Hong Kong. Le tout est de tenir jusqu’à la reprise.

"Je m’inquiète davantage pour les sociétés de handling qui travaillent déjà à flux très tendus avec les compagnies."

Ce ne sera sans doute pas le cas de toutes les compagnies, dont certaines sont vos clientes, un impact n’est-il pas à craindre?

Tout dépendra de la durée de la crise, mais il est sûr qu’on prendra des coups, même si l’inertie dans l’industrie est plus forte. Un éventuel étalement des besoins en maintenance ne sera peut-être perceptible que plus tard. Je crois que les grands transporteurs en profiteront pour faire de l’autorégulation, tandis que les plus petits (low cost) – pas Ryanair ou EasyJet, bien entendu – souffriront. Certains vont sans doute rester sur le tapis. Mais je m’inquiète davantage pour les sociétés de handling qui travaillent déjà à flux très tendus avec les compagnies.

La dernière décision de Trump vous impactera-t-elle?

Ça, c’est le coup auquel je ne m’attendais pas avec une telle immédiateté! Je prévoyais un ralentissement du trafic, mais c’est pire que cela et ça aura un impact direct sur les sociétés de maintenance comme Sabena Aerospace. En effet, la plupart de nos pièces de rechange viennent des États-Unis. Certaines en full cargo, mais une bonne part aussi dans la soute des transporteurs de passagers. Si les avions restent au sol et que nos ateliers ne reçoivent pas les pièces de rechange, la production sera bloquée. Si le trafic est simplement ralenti, quel est l’emport soute qui sera prioritaire? On doit encore analyser cela, mais c’est très préoccupant.

"On dit toujours qu’en Afrique, cinq mauvaises années suivent cinq bonnes années."





Comment se porte aujourd’hui le marché africain?

Entre 2013 et 2016, l’Afrique était un excellent marché pour nous. Nous réalisions jusqu’à 18 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et puis le prix du baril a plongé et les pays africains exportateurs se sont trouvés en difficulté, de même que leurs compagnies. Nous allons abandonner certains postes, mais garder nos positions à Kinshasa ou Brazzaville. Mais Entebbe (Ouganda) démarre bien. On dit toujours qu’en Afrique, cinq mauvaises années suivent cinq bonnes années. Nous nous sommes adaptés et nos " moustachus " avec l’expérience sont revenus en Europe. Notre département de maintenance à Luxembourg est le plus important de Qatar Airways Cargo en Europe.

Vous êtes également le premier acteur pour l’entretien des avions cargo à Bruxelles, semble-t-il...

Exact. Si le groupe Lufthansa (Brussels Airlines et Lufthansa Technik) a 60% de la maintenance au jour le jour des avions pour passagers, nous sommes n°1 pour le cargo. C’est une force qui nous donne du crédit car les avions sont plus anciens et ont souvent besoin de plus de soins et surtout le fret demande beaucoup de flexibilité.

C’est aussi dans ce contexte que vous avez connu Niki Terzakis (Air Belgium)…

En 2009, en effet. Nous nous sommes occupés de la maintenance des avions de TNT Airways. Et là aussi, comme vous pouvez l’imaginer avec le courrier express, la disponibilité des avions est l’une des clés du succès.

À Charleroi, vous n’avez qu’Air Belgium comme client?

Non, nous en avons trois autres. Mais pas Ryanair.

"Être administrateur, ça permet aussi de respirer. Je n’ai pas le nez plongé en permanence dans mes comptes ou dans les ateliers à Zaventem. Cela me permet d’élargir mon champ de vision."

Pour revenir à l’aéroport de Liège, que vous connaissez donc depuis plus de dix ans, comment avez-vous été amené à arriver au conseil d’administration?

Je le connais depuis bien plus que dix ans! Quand j’étais petit, j’habitais à vingt kilomètres de Bierset et j’adorais voir passer les avions. En fait, j’ai été contacté par la Région wallonne (le ministre Jean-Luc Crucke, NDLR) il y a plus d’un an et demi. L’objectif était de faire entrer des gens du privé au conseil d’administration de Liège Airport. Puis, finalement, j’ai été recontacté dernièrement.

Et pourquoi avoir accepté, votre agenda n’est-il pas déjà trop chargé?

Je vais vous dire qu’être administrateur, ça permet aussi de respirer. Je n’ai pas le nez plongé en permanence dans mes comptes ou dans les ateliers à Zaventem. Cela me permet d’élargir mon champ de vision. Il y a donc également une curiosité intellectuelle. Pour répondre à votre question, je crois que je peux apporter quelque chose à l’aéroport; ensuite, c’est une région que j’ai à cœur et enfin, je pense avoir acquis une certaine expérience dans le monde de l’aviation.

Pensez-vous que des synergies seraient possibles avec l’aéroport de Charleroi?