Trois Belges sélectionnés pour le développement des drones Sky Guardian

Le constructeur américain de drones General Atomics Aeronautical Systems s'appuiera sur le know-how d'AIRobot, ALX et Hexagon pour le développement les quatre drones, commandés par le gouvernement belge.

Le constructeur américain de drones General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI), sélectionné par le gouvernement belge pour la fourniture de quatre drones MQ-9B Sky Guardian pour un montant de 226 millions d'euros, annonce avoir retenu trois partenaires industriels belges pour participer au développement de ces engins potentiellement armés.

• AIRobot (basée au DronePort de Saint-Trond), spécialisée dans le développement d'équipements pour les opérations professionnelles "aisées, précises et sûres" des drones, ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour le traitement des images.

• Hexagon, une division de la société louvaniste Geospatial, specialisée dans des solutions logicielles et des outils géospatiaux pour aider les drones à changer de route et "créer une réalité numérique intelligente", a précisé GA-ASI dans un communiqué diffusé en marge du 53e Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) qui se tient toute cette semaine au Bourget.