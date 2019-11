Un nouveau hangar accueillera les A400M à Melsbroek à la mi-2021

La base aérienne de Melsbroek, la partie militaire de l'aéroport de Bruxelles-National, sera dotée à partir de la mi-2021 d'un nouveau hangar, capable d'accueillir simultanément trois des huit futurs avions de transport Airbus A400M des armées belges et luxembourgeoise pour des entretiens, ont annoncé mercredi les promoteurs du projet et le Ministère de la Défense.

La construction de ce hangar, d'une surface de 13.875 m2 (une superficie équivalant à deux terrains de football) et son exploitation, se dérouleront par le biais d'un partenariat public-privé pour laquelle le contractant, l'entreprise Democo de Hasselt (Limbourg), est responsable des aspects "design, build, finance & maintain" (DBFM) - c'est à dire, conception, construction, financement et entretien, ainsi que les mises à jour.

Des hangars plus adaptés

Selon Democo, il s'agira du plus grand hangar à avions jamais construit par le ministère de la Défense. L'infrastructure sera également en phase avec son temps sur les plans environnemental et énergétique. Les hangars actuels ne sont pas adaptés aux dimensions et au type de maintenance des nouveaux avions, plus grands que les Lockheed C-130, qui commencent à être retirés du service.