Un projet de relance pour la pépite aéronautique wallonne Venyo

Plusieurs employés emmenés par le CEO ont mis sur la table un plan basé sur des projets de nouveaux simulateurs. Mais la technologie de Venyo attire certaines convoitises, principalement à l'étranger.

Tout espoir n'est pas perdu pour la start-up aéronautique Venyo. Un projet de relance mené par quelques membres du personnel a été présenté à la curatelle chargée de faire une évaluation des actifs de la société, qui a été déclarée en faillite il y a un mois par le tribunal de l'entreprise de Charleroi.

Située au sein de l'Aéropôle de Charleroi-Gosselies, Venyo a développé et commercialisé un simulateur de vol à base fixe pour le Boeing 737 NG, l'un des avions le plus vendu au monde. Trois simulateurs ont été loués (dont un par TUI Fly à Zaventem), un vendu (en Turquie) et trois autres se trouvaient en phase d'achèvement. Mais la crise du 737 MAX et la pandémie de covid-19 ont complètement anesthésié le secteur aérien, ce qui a entraîné un report de plusieurs contrats et un manque de liquidité pour Venyo. Les actionnaires privés et publics ayant renoncé à réinjecter de l'argent faute de perspectives, la PME carolo a dû jeter l'éponge.

Relancer une activité

Le projet de relance est mené par le CEO et CFO de l'entreprise, Gregory Bronchart, soutenu par plusieurs employés de la société. Objectif: reprendre les actifs, en tout ou en partie, et relancer une activité, avec le soutien de certains actionnaires et de nouveaux investisseurs. "On a rassemblé une équipe et soumis notre offre au curateur" explique Gregory Bronchart. "Ce plan, qui est un vrai projet industriel, est articulé autour de trois axes.

"La deuxième idée, c'est de lancer un nouveau produit: un simulateur pour A320, sur base des données et des licences d'Airbus" Gregory Bronchart CEO de Venyo

Le premier, c'est récupérer l'héritage du simulateur 737 NG. On reprend ou on gère les bases installées et on assure le support aux clients. La deuxième idée, c'est de lancer un nouveau produit: un simulateur pour A320, sur base des données de vols et des licences d'Airbus. On ferait cela avec un partenaire de lancement, que l'on pense déjà avoir trouvé, si les fonds suivent évidemment. La troisième chose, c'est de développer un simulateur pour 737 MAX, sur base des données de Boeing. On cherche là aussi un partenaire de lancement." Le CEO estime qu'il faudrait un peu plus de 4 millions d'euros pour soutenir ce plan, qui demanderait plusieurs mois de concrétisation, le temps de convaincre de nouveaux actionnaires.

Ce projet, qui a l'avantage de comporter un volet emploi, est toutefois en concurrence avec d'autres offres de reprise des actifs. C'est là que les choses se compliquent. Selon Frédéric Baldan, un ancien conseiller en intelligence économique qui a épaulé Venyo, certaines de ces offres, très largement supérieures en termes financiers, émanent d’entreprises en lien avec des services de renseignement étrangers, qui ont contacté le curateur pour racheter ce qu'il faut considérer comme des actifs stratégiques wallons. La société agissant pour le compte du curateur "a fait visiter les ateliers, a communiqué des informations jusqu’alors restées confidentielles et a permis d’inspecter des simulateurs, à des entreprises étrangères" s'inquiète Frédéric Baldan, qui précise agir à titre personnel.

Les renseignements belges alertés