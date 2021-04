Un simulateur de Venyo repris par la filiale d'un groupe chinois

Victime de la crise du 737 Max et de la situation catastrophique dans le secteur de l'aéronautique, l'entreprise technologique de Gosselies, qui avait développé et commercialisé un simulateur de vol novateur à base fixe pour le Boeing 737 NG, avait été déclarée en faillite en janvier. Un plan de la dernière chance proposé par le CEO de l'entreprise, Gregory Bronchart, n'avait pas abouti et la curatelle avait décidé de procéder à la vente des actifs à la découpe fin mars.