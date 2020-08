Une plateforme créée pour tirer les leçons des incidents en avion

Partant du principe que l’on peut apprendre beaucoup de crashs aériens , il n’est pas besoin d’en arriver jusque là pour pouvoir tirer des leçons d’incidents et d’erreurs d’équipages de maîtrise. Sauf que les pilotes ne sont pas nécessairement enclins à rapporter des incidents qui auraient pu tourner à la catastrophe. Fournir les données de vol sans risquer d’être viré ou de passer devant des tribunaux a été accepté dans plusieurs pays sous le vocable «Just Culture», celle de la sécurité, on l’aura compris.

L’Europe a accepté le concept et la Belgique (un peu poussée dans le dos visiblement) a fini par mettre en texte de loi ce qui devient la «culture juste», selon l’article 1 er 3°, «dans laquelle les agents de première ligne ou d’autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation (…)» Ce qui exclut évidemment les négligences graves .

Le même arrêté royal crée une plateforme «Just Culture» pour favoriser le dialogue entre les parties concernées; analyser des cas survenus; échanger, voire proposer de «bonnes pratiques», tout ceci dans un respect total de confidentialité. Seront membres de cette plateforme, du personnel statutaire, un magistrat, des contrôleurs aériens, des pilotes, des prestataires de services et, peut-être plus tard, des responsables de maintenance, de construction aéronautique, etc. Les conclusions de la plateforme qui se réunirait au moins deux fois par an en séance plénière seront publiées sur le site du SPF Mobilité et Transports.