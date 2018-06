Venyo va installer un simulateur à Zaventem

La petite société de Charleroi compte désormais trois simulateurs installés et s’attend à la signature d’autres contrats après avoir reçu en 2017 la certification de l’EASA.

La compagnie aérienne TUI Fly a sélectionné l’entreprise belge Venyo (Charleroi) pour installer un simulateur de vol à base fixe en son siège de Zaventem.

Le simulateur a été installé fin mai, il sera certifié au cours du mois de juin et sera prêt pour les premiers entraînements en septembre. Il sera utilisé par les élèves de l’académie de pilotes que TUI fly a lancée en 2017. Il permettra de former les futurs pilotes aux procédures et à la rigueur de la compagnie aérienne, en conditions réelles de vol. De même, il facilitera les entraînements continus des pilotes déjà en activité dans la compagnie aérienne.

La petite société de Charleroi a développé un simulateur de vol professionnel pour B737NG repensé, moins onéreux et plus facile à employer que les imposantes machines de la concurrence, très chères et énergivores. Ce simulateur innovant, certifié par l’EASA, "utilise une technologie de pointe qui reproduit les schémas de vol du Boeing 737. Cela nous permet d’offrir une formation de qualité supérieure à un prix réduit. Dans le futur, nous souhaitons organiser la majorité de la formation des pilotes sur ce simulateur et sur d’autres modèles similaires", a commenté André Berger, directeur Flight Operations chez TUI Fly Benelux.