Vers un avion de combat franco-allemand

La France et l’Allemagne ont officialisé leur programme d’avion de combat commun, projet central d’une stratégie industrielle plus large pour l’Europe de la Défense.

La ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande, Ursula von der Leyen ont signé cette semaine à Berlin un accord pour lancer le projet de futur avion de combat franco-allemand . Le Système de combat aérien du futur européen (Scaf) est la pièce maîtresse de la stratégie de Paris et Berlin pour assurer la souveraineté européenne en matière de défense.

Ce chasseur remplacera ainsi à l’horizon 2040 leurs flottes actuelles d’avions de combat respectives, l’Eurofighter et le Rafale.

L’avion sera développé par les constructeurs Dassault et Airbus, avec un avantage donné au français, a indiqué la ministre allemande. D’un point de vue industriel, le problème de l’absence de leadership dans les programmes de défense a souvent été source de déconvenues pour les pays européens. Plusieurs projets, comme par exemple l’Eurofighter, en ont fait les frais. Les deux capitales se disent également ouvertes à l’accueil d’autres pays, mais sans tomber dans d’autres travers de certains programmes internationaux d’armement passés, dont les coûts et les calendriers ont déraillé, souvent en raison du grand nombre de partenaires impliqués.

Le Scaf est conçu comme un système complet associant un avion de combat de nouvelle génération, des drones, des avions existants encore en service après 2040, de futurs missiles de croisière et des drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l’OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals.