Alignement de planètes pour le Centre Spatial de Liège

Le CSL bénéficie d'un financement conjoint régional et fédéral pour étendre et moderniser ses installations. Question de rester à la pointe dans la technologie spatiale.

Pierre Wolper, le recteur de l'Université de Liège, n'hésite pas à formuler la métaphore avec à propos, parlant d'un alignement de planètes favorables au profit du Centre Spatial de Liège (CSL). Excroissance de l'ULiège, le CSL est depuis des années un fer de lance de l'industrie spatiale en Wallonie, tant sur le plan de la recherche que sur le plan industriel en partenariat avec les entreprises du secteur qui gravitent autour de l'université liégeoise.

Alignement des planètes puisque la sortie de crise sanitaire s'accompagne de la manne du plan de relance européen et de Get Up Wallonia, son pendant régional, au moment où le spatial retrouve une certaine fortune.

Renforcer sa technologie

-270°C La nouvelle cuve à vide du CSL pourra effectuer des tests et des calibrages à des températures proches du zéro absolu.

Pour rester à la pointe de son domaine, particulièrement dans le domaine des tests et du calibrage d'éléments de grands programmes spatiaux en cours, le CSL doit accroître ses installations et renforcer sa technologie. Cela passera essentiellement par la mise en place d'une nouvelle cuve de 7 m de diamètre, destinée à recevoir des satellites de plus grande taille dans de meilleures conditions de travail.

Actuellement la plus grande cuve, de 5,5 m de diamètre, effectue les derniers calibrages des lentilles du télescope spatial européen Euclid. Le CSL effectue particulièrement les mesures du plan focal des lentilles dans des conditions extrêmes. Dans le vide évidemment mais aussi à des températures de -270°C pour déterminer les éventuelles déformations.

Mais force est de constater dans les salles blanches actuelles du CSL que la place est comptée. Et qu'il faut jongler avec les éléments comme dans un véritable Tetris. De nouveaux bâtiments vont donc être construits de part et d'autre de l'implantation actuelle pour y abriter un nouveau hall de stockage notamment. Mais surtout une nouvelle salle blanche de 1.000 m² dont la "pièce maîtresse" sera une nouvelle cuve à vide de 7 m de diamètre et de 14m de profondeur.

"Il est important de maintenir un tel outil à la pointe de sa technologie. Et surtout de lui procurer les financements nécessaires à son développement." Thomas Dermine Secrétaire d'État en charge de la politique scientifique

Ce sera la plus grande du centre liégeois. Elle permettra d’effectuer, dans les environnements thermiques ultra-froids requis (approchant le zéro absolu), les calibrations optiques de futurs instruments spatiaux, scientifiques ou d’observation de la Terre. L'investissement n'est évidemment pas mince: un budget de plus de 18 millions d'euros supporté à hauteur de 7,4 millions par la Région wallonne et pour 11 millions par le Fédéral via Belspo. La mise en service est envisagée pour 2024.

Le CSL, qui emploie 95 personnes pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, est à la fois un centre de recherche et un outil industriel. Il offre un support académique en matière de recherche dans le cadre de deux masters en sciences de l'espace dispensés par l'ULiège. "Le domaine spatial dépasse aujourd'hui les seuls aspects astrophysiques pour toucher aussi à la géophysique, à la climatologie, l'océanologie... On n'étudie jamais aussi bien la terre que vue de l'espace", résume Serge Habraken, président du Comité de direction du CSL.

Thomas Dermine, le Secrétaire d'État en charge de la politique scientifique, insiste sur la nécessité de maintenir un tel outil à la pointe de sa technologie. "Et surtout de lui procurer les financements nécessaires à son développement." Le centre a déjà bénéficié du soutien financier de Belspo pour de précédents programmes de l'ESA. Le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus (MR), rappelle pour sa part que le secteur spatial "pèse" 1.800 emplois en Wallonie et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10.000 emplois indirects en Belgique dont 60 à 70% en Wallonie.