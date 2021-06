Axel Witsel abandonne ses rêves aéronautiques

Alors qu'il épate les supporters belges avec ses prestations de très bonne facture sous le maillot des Diables après plusieurs mois de blessure, Axel Witsel a décidé de mettre fin à l'aventure aéronautique qu'il avait entamée il y a sept ans . Le numéro 6 de la sélection fédérale n'est plus actionnaire de la société anversoise LindSky Aviation , nous a ainsi confirmé son père Thierry Witsel.

Le milieu récupérateur avait investi 750.000 euros dans l'entreprise fin 2014. Il possédait ainsi un tiers de l'entreprise, au même titre que l'ancien CEO Gamal Khaldi et le COO Gregory Jardin . Cette participation s'était à l'époque concrétisée par l'intermédiaire du conseiller financier du joueur, Alain Goblet.

Ecole de pilotage

"L'aviation demeure un secteur risqué. Et vu la pandémie, il était sans doute plus malin de vendre à temps."

LindSky Aviation est née sur le tarmac de l'aéroport de Deurne (Anvers) en tant qu'école de pilotage. Non content de réguler l'entrejeu belge, Axel Witsel espérait alors également être un jour capable de diriger un aéronef . "Je n'ai pas le temps pour l'instant, mais une fois que j'aurai mis un terme à ma carrière de footballeur, je veux obtenir mon brevet de pilote", déclarait-il alors. L'entreprise entendait également s'installer en Chine, où Axel Witsel a évolué, et où son site internet est toujours actif.

Selon l'ancien CEO Gamal Khaldi, les trois actionnaires avaient déjà décidé en 2018 de vendre l'entreprise à une société néerlandaise . Une publication récente du Moniteur signale une entité nommée NextGen Aviation. Celle-ci fournit des services d'entretien sur les aéroports de Lelystad et Anvers.

"Nous avions besoin de davantage de capital pour poursuivre notre développement", justifie Gamal Khaldi. "On ne trouve pas dix ou quinze millions d'euros comme ça. L'aviation demeure un secteur risqué. Et vu la pandémie, il était sans doute plus malin de vendre à temps."