Bernard Delvaux: "La Belgique redémarre pas mal, c’est assez encourageant"

Bernard Delvaux va tourner la page Sonaca. À ses yeux, la sortie de crise qui se profile est le bon moment pour réformer l'économie du pays. Avec une attention particulière à porter aux aspects institutionnels, qui entravent le fonctionnement du système.

Après quasiment treize ans passés à la tête de la société aéronautique publique Sonaca, Bernard Delvaux a décidé de se lancer dans un nouveau défi en reprenant les rênes du géant des matériaux de construction Etex, une entreprise entièrement privée. Observateur attentif de l'économie du sud du pays, il plaide pour l'adoption de réformes, notamment dans la formation, tout en reconnaissant que le système belge, "dysfonctionnel", ne facilite pas la tâche.

Pourquoi quittez-vous le groupe Sonaca ?

Je pars pour des raisons personnelles. Cela fait presque treize ans que je suis ici. Douze ans et onze mois, précisément. Et j’avais besoin d’autre chose. Cela veut dire aussi que je suis persuadé que mon départ sera bon pour le groupe Sonaca. Cela va créer un appel d’air, et demander du sang neuf. Devoir refaire, ou défaire ce que l’on a fait, pour un manager c’est douloureux.

Pourquoi avoir opté pour le groupe Etex?

Je cherchais à avoir une activité à la fois industrielle et internationale – j’y ai pris goût à la Sonaca – et des objectifs qui ne soient pas conflictuels.

C'est-à-dire?

Des directions claires. Comment on s’attend à ce que je fasse évoluer l’entreprise. Et à première vue, cela semble être le cas là où je vais atterrir. Etex est un grand groupe international, avec un actionnariat familial stable, qui a des visées industrielles de long terme.

Le pilotage d’Etex Group, ce sera votre dernier défi?

Je n’en sais rien. En fait, j’espère que oui. Cela voudrait dire que je vais y rester suffisamment longtemps, que je vais m’y plaire et que je vais convenir à mes actionnaires. Je ne vous l’ai pas encore dit, mais cela joue aussi : j’ai 55 ans et demi. Et quand on devient trop vieux, c’est-à-dire quand on approche de la soixantaine, cela devient plus difficile de convaincre que l’on peut endosser un nouveau mandat exécutif, dans un nouvel environnement. Si je voulais faire quelque chose de différent, c’était maintenant, pas dans trois ou quatre ans.

Etex est médiatiquement moins prisé que le groupe Sonaca côté francophone. La visibilité médiatique, cela va vous manquer?

Honnêtement, non. Par contre, il y a une formidable opportunité de croissance pour l’entreprise Etex: participer à tous les efforts de renouvellement du bâti. Avec des matériaux en circuits courts ou recyclés. Et si je peux aider à donner de la visibilité médiatique aux différentes marques et produits de mon futur employeur, je le ferai volontiers.

Vous resterez attentif, justement, aux différents plans de relance économique?

Oui. En tant que père, parce que j’ai envie que mes enfants vivent mieux que moi. Mais aussi en tant que citoyen et chef d’entreprise. Je vois que certains pays redémarrent aujourd’hui à toute vitesse, dans certains secteurs. Les États-Unis, de nombreux pays d’Asie. Et la Belgique redémarre pas mal, elle aussi. C’est assez encourageant.

Des "jours meilleurs pour la Wallonie", cela vous paraît crédible? Comment percevez-vous le plan de relance wallon à ce stade?

Il faut bien reconnaître que ces dernières années, les situations économiques relatives de la Belgique et de la Wallonie se sont dégradées comparativement à d’autre pays dans le monde et en Europe. Cela veut dire que l’on n’est pas en train de se réformer suffisamment vite. Ce n’est pas une critique, c’est un constat.

Or aujourd’hui, il y a un sentiment que je sens partagé dans le monde politique wallon : c’est maintenant ou jamais! Et l’ambition de "Get up Wallonia" est de réformer à un bon moment. Le timing est parfait, parce que pour de nombreuses raison, le sentiment d’urgence est là. Or, je suis convaincu que l’on ne met des réformes en place que si un sentiment d’urgence est présent. Il est plus facile de transformer une entreprise en difficulté, que quand tout va bien. Quand tout va bien, personne n’est prêt à réellement faire autrement. Quand la maison brûle, tout le monde se demande ce qu’il faut changer.

Reste à éviter de parler uniquement d’argent. Une tentation assez belge en réalité, qui consiste à se demander combien d’argent on met sur la table. Avec la question subsidiaire immédiate : "qui va recevoir quoi, pour quel projet, etc. ?"

Or, ce type de plan, c’est beaucoup plus que de l’argent. Ce sont avant tout des ambitions, des objectifs, des réformes, et beaucoup de décisions, qui parfois ne coûtent rien, mais qui simplifient le fonctionnement et les structures.

Un exemple?

La formation qualifiante est aujourd’hui prise en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la formation professionnelle par la Région wallonne. Et la formation, en alternance par à peu près personne – et elle ne tourne pas vraiment en Wallonie, d’ailleurs, en partie à cause des employeurs, en partie à cause du système.

On a un gouffre entre les pénuries d’emploi et de compétences d’un côté, et le chômage de longue durée de l’autre, surtout chez les jeunes. En Belgique, celui qui commence dans une filière de relégation n’en sort jamais. Et très souvent il n’a jamais d’emploi. En Allemagne, par contre, quelqu’un qui commence dans l’enseignement qualifiant peut terminer ingénieur. Je ne sais pas comment, mais il faut réformer ces filières. C’est comme ça qu’on va faire progresser massivement l’économie wallonne. Et il y a des raisons d’être optimiste.

Après de nombreux plans de relance en Wallonie, n’y a-t-il pas surtout des raisons d’être sceptique ? D’autant que la Wallonie ne détient qu’une partie des leviers…

Il faut reconnaître que la crise sanitaire et économique que nous traversons est tout à fait inattendue et d’une ampleur sans précédent. Et se trouver homme ou femme politique dans des fonctions à responsabilité dans une période comme celle-ci est loin d’être évident. J’ai beaucoup de respect, et même d’admiration, pour ce qui est en train de se faire et pour ceux qui gèrent ça, au quotidien.

Ce qui est très compliqué en Belgique, c’est que le système est dysfonctionnel. D’abord, à cause de la lasagne. On ne sait plus très bien qui décide et qui est responsable. Dans tous les domaines. A fortiori en période de crise, ça ne va pas. Il faut simplifier tout ça.

Ensuite, nous sommes dans un pays de consensus, avec des gouvernements élus à la proportionnelle, et une fragmentation de plus en plus marquée entre partis. La part du gâteau électoral se réduit pour les partis traditionnels, à mesure que les partis non traditionnels et extrémistes prennent une part plus importante de ce gâteau. En particulier au nord, mais un peu aussi au sud du pays. Et donc qu’est-ce qui se passe ? Si on veut un gouvernement, on crée une équipe de foot dont le but de chacun des joueurs est de montrer que les autres ne sont pas bons.

Cette dynamique-là, qui fait que l’équipe au gouvernement n’est pas une vraie équipe, dans une entreprise, cela ne marcherait pas. Et cela ne durerait pas longtemps. Parce que le but du management, c’est d’aligner les objectifs et de faire travailler les gens en équipe. Sans réellement savoir comment changer les choses, voilà ce que mon regard de manager me dit du "pourquoi c’est dysfonctionnel". Ce problème n’est pas lié aux personnes, c’est juste la seule manière pour eux – les partis au pouvoir – d’exister.

Comment alors mettre en œuvre une relance efficace?

Je ne veux surtout pas donner de leçons. Je ne ferais pas mieux que quiconque aujourd’hui. Mais il faudrait peut-être qu’à un moment donné, dans les détails du quotidien, le politique n’intervienne pas. Qu’il fixe les objectifs, les ambitions, le cadre. Et qu’ensuite, pour la gestion des détails et du quotidien, il fasse un pas en arrière et laisse gérer à d’autres, comme il l’a fait pour la vaccination. Le politique a délégué à des équipes de professionnels qui ont mis en place les centres de vaccination. Et au final, cela ne se passe pas si mal, non ?

Il faut moins de micro-management de la part du politique?

Ce que je crains, c’est que dans le système actuel, le micro-management de la part du politique conduise naturellement au statu quo, au blocage.