De la technologie belge sur la Station spatiale internationale

Avec 15 ans de retard, le bras robotisé européen ERA va rejoindre prochainement la Station spatiale internationale. Deux sociétés belges, Sabca et Spacebel, ont participé au programme.

Enfin. Après 20 ans de développements techniques, d'évolutions et de reports, le bras robotique européen (ERA) devrait rejoindre la semaine prochaine la Station spatiale internationale (ISS). Cet équipement manutentionnaire en forme de compas doit être lancé par une fusée Proton, normalement le 21 juillet, depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) avec le laboratoire russe Nauka, un module qui lui servira de base d'attache.

Ce bras est une des trois contributions majeures de l'Europe à la Station spatiale internationale, avec le laboratoire Columbus et les (défunts) vaisseaux ravitailleurs ATV. Le programme est ancien: il avait été officiellement mis sur les rails en 1995, et la construction d'ERA s'est achevée fin 2004. Initialement, il devait rejoindre l'ISS grâce à une navette spatiale. Ensuite, il a été décidé de le joindre au module russe MLM, rebaptisé Nauka.

8 Tonnes ERA sera capable de déplacer des charges utiles allant jusqu'à 8 tonnes sur la partie russe de l'ISS.

Mais le développement de cet élément polyvalent, qui doit être installé sur le segment russe de l'ISS, a connu de très nombreux retards. Sa mise en orbite, prévue fin décembre 2013, a été reportée à plusieurs reprises, pour des raisons techniques et de sous-financement. Lorsqu'il sera opérationnel, Nauka sera utilisé pour des expériences, l'amarrage d'éléments et le stockage d'équipements et servira également d'aire de repos et de travail pour l'équipage.

Sept articulations

Le bras manipulateur ERA, en fibre de carbone, est assez différent du bras manipulateur principal de la station spatiale ou de ses homologues des navettes américaines, tous construits par le Canada, ou encore du bras japonais déjà connecté à l'ISS. D'une longueur de plus de 11 m (contre plus de 17 m pour le bras canadien, récemment touché par un petit débris spatial) et d'une masse de 630 kg, ERA sera capable de déplacer des charges utiles allant jusqu'à 8 tonnes sur la partie russe de l'ISS.

Il est doté de 7 articulations dénommées coudes, épaules et poignets, qui vont lui permettre d'effectuer des tâches auparavant dévolues aux hommes, comme sortir du matériel encombrant du sas. Il sera, par ailleurs, utilisé pendant les phases d'entretien telles que la maintenance des batteries solaires, l'installation et le remplacement d'éléments ou le contrôle visuel des parois extérieures de l'ISS. Le robot peut ainsi supporter un astronaute pour faciliter une inspection ou assurer une mission à l'extérieur de la base.

Vue en plein écran Le bras ERA pourra littéralement se promener sur la partie russe de l'ISS. ©AFP

À chaque extrémité des deux branches de ERA, on trouve un organe préhenseur identique, qui peut être utilisé comme pied ou comme main. Ce qui va permettre au bras de se déplacer d'un point d'ancrage à un autre et de marcher littéralement sur l'ISS. Son contrôle – en temps réel ou en mode préprogrammé – pourra s'effectuer non seulement depuis l'intérieur, mais également à l'extérieur de la station orbitale. Une automatisation poussée à l'extrême qui constitue une autre caractéristique innovante par rapport aux autres bras manipulateurs de l'ISS. Depuis son extrémité, le robot fournit de l'électricité, une base de données, une ligne vidéo et une machine d'entraînement rotative.

ERA, qui opère avec une précision de 5 millimètres, a été conçu pour fonctionner pendant dix ans. Une durée de vie qui pourrait toutefois être abrégée si l'ISS devait être abandonnée avant.

"C'était une grande première, qui a un peu été à l'origine de l'activité mécatronique de Sabca." Didier Descamps Group technical manager chez Sabca.

Deux sociétés belges, la Sabca et Spacebel, ont participé au programme ERA, dont la maîtrise d'œuvre a été assurée par Airbus Defence et Space Netherlands, une ancienne filiale de Fokker. Le constructeur bruxellois a conçu, développé et qualifié les trois types d'articulations du bras, dont plusieurs exemplaires ont été construits à des fins de tests sur terre, notamment en piscine. Des éléments de réserve du bras ont également déjà été acheminés sur l'ISS en 2010.

Un simulateur

"Nous étions spécialisés sur les parties mécaniques, électroniques et informatiques liées aux articulations", se souvient Didier Descamps, aujourd'hui Group technical manager chez Sabca. "C'était une grande première, qui a un peu été à l'origine de l'activité mécatronique de la société, qui s'est ensuite plus orientée vers les commandes de vols – ou actuateurs – d'Ariane. Nous avons développé des actionneurs hydrauliques pour Ariane 5 et ensuite des actionneurs électro-mécaniques pour Vega et certaines parties d'Ariane 6", poursuit-il.

Spacebel a participé à la conception et la réalisation de l'interface homme-machine couvrant toutes les commandes.

De son côté, Spacebel, spécialisée en ingénierie informatique spatiale, a participé à la conception et la réalisation de l'interface homme-machine couvrant toutes les commandes, ainsi que la surveillance de l'activité et du statut de l'outil. Cette interface manipulera le bras robotique depuis le module pressurisé russe. La société belge a également pris part au développement de l'équipement ERA au sol, en particulier le simulateur qui permet aux astronautes de s'entraîner à la manipulation du bras sur terre. Elle a aussi développé un simulateur simplifié, qui sera embarqué dans l'ISS, et qui permettra aux astronautes de parfaire leur entraînement à bord et de mettre au point des stratégies d'intervention en cas de situation imprévue.