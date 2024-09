Polaris Dawn: après la première sortie spatiale privée, la mission de SpaceX est revenue sur Terre

Tous les principaux objectifs de la mission, qui marque une nouvelle étape dans l'exploration commerciale de l'espace, ont été remplis. Elle a été menée sous l'impulsion et avec le soutien du milliardaire américain Jared Isaacman, patron de l'entreprise financière Shift4. Egalement à bord: deux ingénieures chez SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon, ainsi qu'un ancien de l'armée de l'Air américaine, Scott Poteet.

700 kilomètres d'altitude

Tous avaient décollé mardi de Floride et dès le premier jour, leur vaisseau s'est aventuré jusqu'à 1.400 kilomètres d'altitude, soit plus loin que tout équipage depuis les missions lunaires Apollo, il y a plus d'un demi-siècle. Sarah Gillis et Anna Menon sont devenues les deux femmes ayant voyagé le plus loin de la Terre.