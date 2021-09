ECA Robotics poursuit son développement en Belgique

Le consortium Belgium Naval & Robotics, qui réunit les deux sociétés françaises Naval Group et ECA Group, a obtenu début 2019 le marché du remplacement des chasseurs de mines en Belgique et aux Pays-Bas. Le contrat prévoit la fourniture de 12 chasseurs de mines (six pour chaque pays). C'est la Belgique qui est chargée du dossier pour les deux pays. Le coût total des navires de lutte contre les mines s'élève à 2,6 milliards d'euros, dont environ la moitié est à charge de la Belgique.