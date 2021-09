FN Herstal signe un contrat de 30 millions avec la Norvège

La filiale du Groupe Herstal vient de signer avec la Norvège pour la fabrication de 4.000 mitrailleuses Minimi. Un contrat estimé à plus de 30 millions d'euros.

Bonne nouvelle pour le site de FN Herstal: la filiale du Groupe Herstal vient de signer un contrat cadre pluriannuel avec la Norvège pour la fabrication et la livraison de 4.000 mitrailleuses légères Minimi de troisième génération. Un important contrat évalué à plus de 30 millions d'euros, selon une source au sein du groupe.

765 millions d'euros Le groupe liégeois a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 765 millions d’euros.

La signature de ce contrat intervient au terme d'une négociation de plus de deux ans avec le ministère de la Défense norvégien. FN Herstal était en concurrence avec trois fabricants américains. L'accord-cadre comprend deux contrats: un accord d'une durée de sept ans pour l'acquisition du matériel principal (en calibre 7,62 x 51 mm Otan) avec une dotation logistique initiale et un contrat pour la maintenance et le support technique, pour une durée de 20 ans.

En service dans 60 pays

Ce nouveau contrat conforte la place de leader de FN Herstal en tant que partenaire de premier choix auprès des forces armées sur les plans européen et Otan. En 2019, l'armée portugaise avait acheté des mitrailleuses Minimi et des fusils d’assaut Scar dans les deux calibres Otan les plus répandus. La FN Minimi est en service dans plus de 60 pays de par le monde, dont la Belgique.

Le CEO, Philippe Claessens, laissera sa place dans quelques semaines à Julien Compère, ancien directeur du CHU de Liège.

Détenu par la Région wallonne, le groupe Herstal comprend une division défense et sécurité (FN Herstal) et une division chasse et tir (marques Browning et Winchester Firearms). Il emploie près de 3.000 personnes dans le monde, dont environ 1.600 en Belgique. Le groupe liégeois a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 765 millions d'euros, contre 828 millions d'euros les deux années précédentes. Selon les comptes de la filiale FN Herstal déposés à la Banque nationale, le chiffre d'affaires de la filiale belge a chuté de 25% sur l'année 2019, à 269 millions d'euros.

Une diversification

L'entreprise belge, qui a célébré son 130e anniversaire en 2019, est dirigée depuis 2008 par Philippe Claessens. Ce dernier laissera sa place dans quelques semaines à Julien Compère, l'ancien directeur du CHU de Liège et ex-chef de cabinet de Jean-Claude Marcourt. Il continuera à assurer un rôle de consultance dans le groupe.

