La Belgique souhaite obtenir le statut d'observateur au sein du programme Scaf

La Belgique va demander la France, l'Allemagne et l'Espagne un statut d'observateur au sein de l'ambitieux programme de Système de combat aérien futur (Scaf). Une réponse au Bourget?

Le gouvernement a donné vendredi son feu vert afin de proposer à la France, l'Allemagne et l'Espagne d'accorder à la Belgique un statut d'observateur au sein de l'ambitieux programme de Système de combat aérien futur (Scaf), a annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "Je confirme que le conseil des ministres a accepté de proposer notre pays comme observateur du programme Scaf", a-t-elle indiqué dans une brève déclaration à l'agence Belga. "Je me réjouis d'ores et déjà que la Belgique puisse participer au développement des technologies d'avenir", a-t-elle ajouté à trois jours de l'ouverture du Salon international de l'Air et de l'Espace (SIAE) du Bourget, près de Paris, d'où pourrait venir la réponse à la demande belge.

Ludivine Dedonder (PS) a ensuite précisé que l'octroi de ce statut d'observateur - que les trois partenaires initiaux du programme devraient approuver prochainement - permettra à l'industrie belge de participer aux discussions pour la phase suivante du développement du Scaf, baptisée 1B.

Un démonstrateur en 2029

D'un montant de 3,2 milliards d'euros, elle a été confiée en décembre dernier à des industriels français, allemands et espagnols, dont Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH et Airbus Defense and Space SAU, Indra et Eumet (co-entreprise entre les motoristes Safran Aircraft Engines et MTU Aero Engines). Elle doit, selon le PDG de dassault, Eric Trappier, doit préparer le développement d'un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029".

La Belgique est, selon une source informée, prête à y injecter 360 millions d'euros, dont 10% à charge des industriels intéressés par une participation au programme.

Cette somme proviendrait, pour sa partie publique, du 1,8 milliard d'euros que Mme Dedonder a prévu d'affecter à la "Stratégie de recherche, d'industrie et de défense" (DIRS).

Un système de systèmes

Le programme Scaf, mené par la France, l'Allemagne et l'Espagne, avec leur industrie respective, doit définir l'avion de combat de sixième génération qui succèdera aux Rafale français et aux Eurofighter allemands et espagnols, dans le meilleur des cas à l'horizon 2040. Il a été lancé en 2017 par Paris et Berlin, avant que Madrid ne le rejoigne en 2019. Ce chasseur de nouvelle génération sera un "système de systèmes", associant également des drones d'appui, le tout étant connecté grâce à un "cloud de combat". Ces technologies doivent permettre à l'ensemble de communiquer avec le sol, les avions de plus ancienne génération, les satellites, mais aussi les plates-formes navales.