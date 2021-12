La petite touche belge au téléscope spatial James Webb

Le Centre spatial de Liège, OIP, Amos et Thales Alenia Space Belgium ont participé au développement de certains des équipements du successeur de Hubble.

Bijou d'ingénierie ultra-complexe, le James Webb Space Telescope, qui doit normalement décoller de Kourou ce samedi grâce à une Ariane 5, va permettre de révolutionner l'astrophysique en enquêtant sur l'Univers et ses origines.

D'une apparence très différente de celle de son prédécesseur Hubble, le télescope James Webb aura finalement coûté une douzaine de milliards de dollars, au terme d'un programme qui a pris dix ans de retard.

La pièce maîtresse de cet engin construit aux États-Unis sous la direction de la Nasa est son immense miroir principal, mesurant 6,6 mètres de diamètre et formé de 18 miroirs plus petits, de forme hexagonale.

L'observatoire, qui scrutera l'Univers dans l'infrarouge moyen, comporte également quatre instruments scientifiques: des imageurs permettant de faire des photos du cosmos, et des spectromètres, qui décomposent la lumière pour étudier les propriétés chimiques et physiques des objets observés.

Deux de ces instruments ont été conçus et mis au point conjointement par les États-Unis et l'Europe. Ils ont été testés, voire développés en partie, au Centre spatial de Liège (ULiège), avec d'autres partenaires industriels belges, il y a une bonne dizaine d'années. Il s'agit des instruments NIRSpec et Miri, qui forment la part de l'Agence spatiale européenne dans le développement de l'instrumentation du télescope. Ils vont analyser les rayonnements captés par le miroir primaire.

Entre 2008 et 2009, le CSL a organisé avec le groupe français Safran des campagnes de tests cryogéniques et de mesures sur trois petits télescopes de l'instrument NIRSpec, un spectrographe qui travaille dans l'infrarouge proche.

"L'instrument Miri est dédié aux 'faint objects', ces objets dont la luminosité est faible, voire extrêmement faible". Christophe Grodent Centre Spatial de Liège

Sur l'instrument MIRI, qui est composé d'un imageur, de deux spectromètres et d'un coronographe, "nous avons aussi testé, mais nous avons participé aussi au design et au développement de certains éléments" explique Christophe Grodent, directeur commercial et membre du conseil de gestion du CSL. "L'instrument est dédié aux 'faint objects', ces objets dont la luminosité est faible voire extrêmement faible, de telle sorte qu'ils ne peuvent être visibles que par leurs traces dans l'infrarouge" poursuit le scientifique.

Revêtement de surface

Sur Miri, le CSL a travaillé plus spécifiquement sur trois éléments avec ses partenaires industriels, détaille Christophe Grodent. Le premier, c'est l'IOC, une sorte de périscope qui capte la lumière transitant par le télescope principal, et l'envoie vers l'instrument. Ce périscope a été développé conjointement avec la société flamande OIP Space Instruments. Les miroirs ont été fabriqués par l'entreprise d'optique Amos, et le CSL est intervenu pour le revêtement de surfaces et les tests de l'ensemble.

Le deuxième élément est un double prisme, qui permet de séparer la lumière selon les différentes longueurs d'ondes. Ces prismes ont également été développés par Amos, le CSL réalisant à nouveau le revêtement et les mesures de performances.

Boîtier électronique

Enfin, le CSL est aussi intervenu sur le boîtier électronique qui contrôle tous les mécanismes de Miri. Ce boîtier a été fourni par Thales Alenia Space en Belgique. Le CSL a aussi participé avec son laboratoire électronique au design et à l'intégration des cartes électroniques de ce boîtier.

Voilà pour les équipements. Sur le plan scientifique, la Belgique sera aussi partie prenante au projet. Dans un premier cycle d'observations concernant les exoplanètes, le télescope spatial sera notamment braqué sur le système Trappist-1, situé à 40 années-lumière de la Terre, et découvert par l'équipe de l'astronome et astrophysicien Michaël Gillon.