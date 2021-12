La Sabca perd le contrat de maintenance pour les F-16 américains en Europe

Après avoir choisi initialement la Sabca début 2021, l'US Air Force a finalement préféré désigner une entreprise aéronautique polonaise pour l'entretien de ses F-16 basés en Europe.

Mauvaise nouvelle pour la Sabca en cette fin d'année: l'armée de l'air américaine, qui avait initialement attribué début 2021 le contrat de maintenance de ses 80 F-16 basés sur le sol européen au constructeur aéronautique belge, a finalement choisi un autre acteur pour ce marché.

Fin février 2021, le site de Gosselies de la Sabca avait remporté un nouveau contrat de maintenance pour 80 F-16 de l'Air Force déployés en Europe. Le contrat comprenait la maintenance programmée et non programmée des appareils de Lockheed Martin, un programme de prolongation de la durée de vie des avions de 8.000 à 12.000 heures de vol et une assistance technique des F-16 sur base partout en Europe. La durée de l'accord était de cinq ans, renouvelable pour cinq autres années. À l'époque, on avait évoqué un chiffre d'affaires allant jusqu'à 250 millions de dollars pendant 10 ans, avec une centaine d'emplois directs à Charleroi et sur des bases dans toute l'Europe.

La Sabca était déjà responsable de la maintenance de la flotte européenne de F-16 de l'armée de l'air américaine depuis 2001. Par le passé, elle a également entretenu d'autres appareils de l'US Air Force basés sur le Vieux Continent, comme l'avion d'assaut A-10.

Un recours

Un recours avait toutefois été introduit rapidement par un concurrent malheureux de la Sabca et l'US Air Force avait décidé de casser le marché, avant de le relancer par la suite. Et il y a une dizaine de jours, le nouveau verdict est tombé, plutôt surprenant: le contrat a finalement été attribué au consortium qui avait contesté la première décision, une association entre l'acteur aéronautique américain AAR Government Services, une entreprise néerlandaise et surtout, une société de maintenance polonaise, WZL 2, basé à Bydgoszcz. C'est sur ce site que devraient être réalisés une grosse partie des opérations de maintenance.

Si la décision – qui est bien le fait du Département américain de la Défense et pas du constructeur Lockheed Martin – peut paraître étonnante, c'est que l'opérateur polonais ne peut afficher les mêmes états de service que la Sabca, qui fait depuis 20 ans la maintenance des F-16 américains et depuis quatre décennies celle des mêmes appareils de la force aérienne belge, qu'elle a assemblés à l'origine à Charleroi. Le constructeur belge sait quasiment tout faire sur cet appareil – de la maintenance lourde à la modernisation –, dont il continue par ailleurs à fabriquer certaines pièces sur son site bruxellois.

L'explication de ce revirement est peut-être politique: la Pologne est un très gros acheteur d'armements américains. La liste des équipements commandés auprès des constructeurs d'Outre atlantique dépasse les 15 milliards de dollars ces dernières années. En 2020, Varsovie a par exemple acquis 32 avions de combat F-35 à Lockheed Martin. Sans appel d'offres et même sans négocier officiellement de retours industriels. Mais si les entreprises polonaises n'ont rien obtenu sur le chasseur furtif, les Américains disposent de suffisamment d'options pour offrir des compensations sur d'autres programmes. Une autre entreprise polonaise, PZL Mielec, a ainsi décroché récemment la fabrication d'éléments de structures de la cellule du F-16.

Du côté de la Sabca, on confirme ces informations, mais on ne s'avoue pas vaincu. L'équipementier aéronautique belge entend à son tour introduire un recours qui pourrait geler la nouvelle décision. "On va aussi demander le soutien de nos autorités politiques pour le recours que l'on va faire. C'est peut-être le moment de réclamer que la Belgique ait une politique industrielle aussi forte que celle de la Pologne" indique une source à la Sabca.