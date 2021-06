"La Sonaca est dans le top 3 ou 4 des pôles de consolidation mondiaux"

Le désormais futur ex-patron de la Sonaca n'est pas inquiet pour l'avenir du groupe wallon, à qui il prédit une place centrale dans l'aéronautique mondiale.

Bernard Delvaux laisse à son successeur, Yves Delatte, un groupe profondément transformé et internationalisé, mais qui a été sévèrement touché par la crise du 737MAX et la pandémie.

Dans quel état se trouve aujourd'hui la Sonaca?

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 428 millions d’euros en 2020. Soit une baisse de presque 50%. Mais on a limité la casse. Nous avons réalisé une réduction des coûts de 300 millions en 2020.

Le groupe Sonaca fait un résultat net, en 2020, de 82 millions d’euros en négatif. Ce n’est évidemment pas brillant. Mais dans les circonstances que nous avons connues, c’était difficile de faire beaucoup mieux que ça. On s’est vraiment focalisés sur le cash et de ce côté-là, on a fait ce qu’il fallait pour ne pas être en difficulté. Nous terminons l’année avec une trésorerie disponible: nous avons la possibilité d’emprunter environ 100 millions d’euros sans demander l’autorisation à personne. Cela veut dire que l’entreprise n’est absolument pas à risque en termes de liquidités. Elle peut voit venir dans les mois et les années qui viennent sans se poser trop de questions au quotidien sur sa survie.

Nos actionnaires nous ont également bien aidés, au mois de mai 2020, puisqu’on a bénéficié d’une augmentation de capital, ce qui nous a permis d’obtenir un supplément d’emprunt disponible auprès des banques – possibilité qui malheureusement arrive à son terme. La durée prévue dans le cadre du fameux prêt bazooka était d’un an. Cela a été prolongé pour trois ans pour les petites et moyennes entreprises, mais pas pour les grandes. Pour nous ce n’est pas un problème énorme.

"On a pris de plein fouet les réductions de cadences dans l’aviation commerciale."

Comment expliquer cette baisse considérable de l'activité?

On a été terriblement touchés surtout parce que nous sommes presque exclusivement dépendants de l’aviation commerciale. Nous n’avons pas, comme d’autres, une base d’activité dans le militaire. Nous avons une activité spatiale qui est de l’ordre de 0,5% à 1% de notre chiffre d'affaires. Ce n’est pas ça qui nous sauve. On a pris de plein fouet les réductions de cadences dans l’aviation commerciale.

Comment voyez-vous la reprise dans le secteur?

On a un business plan qui tient tout à fait la route pour 2022-2025. On voit revenir les volumes progressivement. On avait dit que cela prendrait 3 à 5 ans pour récupérer les volumes de 2019. C’est ça qui va se passer. Les volumes reviennent même plus rapidement que prévu sur le segment des monocouloirs, c’est-à-dire l’A320neo et le 737 MAX. Mais là où ça va prendre du temps à redémarrer, c’est sur les grands avions intercontinentaux. La perspective est même de ne pas forcément revenir aux niveaux de 2019.

On a fermé trois usines aux États-Unis, et on va sans doute encore aller plus loin dans les semaines qui viennent. On a fermé notre usine chinoise. On a réduit l’effectif de moitié à l’étranger. Parce que là, au-delà de quelques semaines, le chômage économique n’est plus possible.

"Là où ça va prendre du temps à redémarrer, c’est sur les grands avions intercontinentaux."

Quelle est la situation à Gosselies?

En Belgique, on a recours au chômage économique pour force majeure, à hauteur de 35% sur le site de Gosselies, encore aujourd’hui. Et cela va sans doute prendre deux ans pour remettre l’ensemble du personnel au travail en Belgique.

Ce qui veut dire qu’un système comme le chômage économique pour force majeure, tel qu’il a été mis en place au début de la crise tous secteurs confondus, devrait être étendu pour un secteur comme le nôtre, qui va être affecté dans la durée. Des mesures sectorielles qui prolongent cette possibilité devraient convenir au personnel et aux syndicats. C’est une demande que nous adressons au gouvernement fédéral. Mais pas pour toutes les industries, ça ne se justifie plus.

Vue en plein écran La Sonaca est le spécialiste mondial des bord d'attaque et des volets. ©Photo News

Comme les volumes vont revenir, il ne faut absolument pas perdre les compétences. Or, licencier des gens, qui partent, pour ensuite les reformer, cela coûte très cher. La France l’a bien compris, avec un plan qui va très loin.

Et chez nous, on ne l’a pas compris?

Je pense que le gouvernement réagit assez bien, et comme il peut, au fur et à mesure que l’on découvre tous les problèmes créés par cette pandémie. L’étape suivante, c’est de savoir si l’on veut aider certains secteurs en particulier. Avec la complexité belge que cela se décide à différents niveaux de pouvoir. Nous sommes ainsi avec d'autres partenaires dans un projet de R&D d'avion du futur géré au départ de la Région wallonne. Le chômage économique pour sa part est du ressort du Fédéral.

"Comme les volumes vont revenir, il ne faut absolument pas perdre les compétences."

Est-ce que parfois au cours de la crise, vous avez craint le pire pour la société?

À aucun moment, non. Nous avons tout de suite été dans l’action. Nous avions un comité de direction quotidien. Et on passait en revue les nouveautés, chaque jour.

Est-ce qu’il y a des regrets à avoir en matière de manque de retombées liées au F-35?

Je ne veux pas cracher dans la soupe. Un certain nombre d’éléments se sont concrétisés ces derniers temps avec Lockheed Martin. On avance avec Asco et Sabca sur le projet du plan horizontal arrière, que le gouvernement fédéral nous a aidés à financer de manière extrêmement importante. C’est un très beau projet. Cela ne nous aide pas à très court terme, mais cela va nous aider dans les années qui viennent, puisque nous allons développer une expertise composite à Gosselies. On va générer des emplois et se positionner pour, peut-être un jour ou l’autre, utiliser cette technologie sur des avions commerciaux.

Mais les montants restent modestes...

C'est exact, si on regarde objectivement les montants, le chiffres d’affaire, le nombre d’emplois pour le projet le plus concret. Et il n’y en a pas beaucoup d’autres. Un certain nombre de pays sont beaucoup plus exigeants que la Belgique au moment de la négociation. C’est là que ça devait se jouer. Sans doute, la Belgique a-t-elle été extrêmement respectueuse des règles européennes qui empêchent les retombées. D’autres pays européens, et a fortiori asiatiques ou ailleurs, sont beaucoup moins respectueux de ce genre de contraintes.

Mais cela dit, cela n’a sans doute pas été simple. Parce qu’au moment du choix de l’avion de combat, je ne suis pas sûr - pour toute une série de raisons - que la Belgique avait beaucoup d’alternatives. Et il y a des contraintes politiques et stratégiques, que je ne maîtrise pas du tout.

Comment se situe la Sonaca par rapport à la concurrence?