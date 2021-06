La Suisse choisit le F-35A américain pour renouveler sa flotte

L'avion américain, dont la Suisse va acquérir 36 unités, était opposé au Rafale de Dassault Aviation, à l'Eurofighter Typhoon et au F/A 18 Super Hornet de Boeing.

Le gouvernement suisse a annoncé mercredi avoir choisi l'avion de combat américain F-35A pour remplacer sa flotte vieillissante et le système de défense antiaérienne Patriot, lui aussi conçu aux États-Unis. La décision de commander 36 F-35A au prix total de cinq milliards de francs suisses (4,6 milliards d'euros) et cinq systèmes Patriot, qui coûteront environ deux milliards de francs, doit maintenant être soumise au Parlement et risque aussi d'être contestée dans les urnes par la gauche et un groupe antimilitariste.

Outre le F-35A de Lockheed-Martin, qui est la version déjà en service dans l'armée de l'air américaine et de plusieurs pays européens, étaient également en lice le Rafale du français Dassault, le F/A 18 Super Hornet de Boeing et l'Eurofighter Typhoon du groupe européen Airbus.

Un long processus

"Il ressort de l'évaluation que ces deux systèmes l'emportent quant à l'utilité globale tout en présentant les coûts globaux les plus bas. Le Conseil fédéral est convaincu qu'ils sont les mieux adaptés pour protéger à l'avenir la population suisse contre les menaces aériennes", a fait valoir le gouvernement dans un communiqué officiel. Ce choix a été annoncé mercredi au terme d'un long et minutieux processus de sélection qui a commencé en 2018 et duquel l'avion de combat américain a de loin obtenu les meilleures notes, selon le communiqué du gouvernement.

Le F-35A, dans la quantité souhaitée, était "près de deux milliards (de francs) meilleur marché que ses concurrents". Le gouvernement suisse

Le Conseil fédéral a en particulier mis en avant le fait que, selon lui, le F-35A, dans la quantité souhaitée, était "près de deux milliards (de francs) meilleur marché que ses concurrents". De plus, il s'agit d'un avion dit furtif donc plus difficilement détectable, "il jouit ainsi d'une grande capacité de survie, ce qui représente un avantage particulier pour les Forces aériennes suisses", affirme encore le gouvernement.

Le seul critère pour lequel l'appareil de Lockheed n'est pas arrivé en tête est celui des affaires compensatoires directes. La Suisse exige en effet que l'obligation de compensation de 60% de la valeur de la commande doit être remplie dans son intégralité au plus tard quatre ans après la dernière livraison.

Lobbying intense

Vue en plein écran Le Super Hornet de Boeing était aussi candidat. ©EPA

Le lobbying a été intense en coulisse et en public. Florence Parly, la ministre française des Armées, est allée en visite en Suisse en mars pour y rencontrer son homologue et Joe Biden lui-même a vanté la qualité des avions américains auprès du président suisse, Guy Parmelin, avant son sommet avec Vladimir Poutine en juin à Genève.

Au cours d'un vote populaire en septembre 2020, les Suisses avaient - de justesse - approuvé l'enveloppe pour l'achat des nouveaux avions devant remplacer une flotte pour partie composée de vieux F5 Tiger de fabrication américaine, en service depuis 40 ans, "qui n'auraient aucune chance en combat aérien contre un adversaire moderne", selon les documents du Département fédéral de la défense.

2030 La trentaine de F/A 18 Hornet, qui composent le reste de l'armée de l'air pourra voler jusqu'aux alentours de 2030.

La trentaine de F/A 18 Hornet, qui composent le reste de l'armée de l'air pourra voler jusqu'aux alentours de 2030. Aller au-delà demanderait des investissements très coûteux à un moment où cet appareil est mis hors service partout ailleurs.

Ces nouveaux avions seront pour l'essentiel destinés à assurer la police aérienne en temps normal et garantir la souveraineté de l'espace aérien suisse en période de tensions ou de conflit.

Le F-35 est le programme d'armement le plus cher de l'histoire des États-Unis dont la réalisation chaotique n'a pas empêché sa vente à une dizaine d'alliés de Washington, dont la Belgique.

Une merveille qui coûte cher

Polyvalent, l'appareil est présenté comme une merveille technologique, dont la mise au point a souffert de sa complexité, notamment pour la conception des programmes informatiques et l'intégration des différents systèmes.

Mais ses coûts d'exploitation trop élevés (le coût de chaque heure de vol est évalué à plus de 36.000 dollars) font craindre qu'ils ne soient pas soutenables et que sa polyvalence limite son emploi sur le théâtre Pacifique face à la Chine, estiment ses détracteurs.

1.700 F-35 L'US Air Force doit acquérir plus de 1.700 F-35.