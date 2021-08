Laurent Maroy devient CEO de Sonaca Aircraft

"Sonaca Aircraft doit faire face à la montée en cadence de la production et des livraisons du Sonaca 200 en Europe et au-delà".

"Sonaca Aircraft doit faire face à la montée en cadence de la production et des livraisons du Sonaca 200 en Europe et au-delà. Laurent apporte une expérience à la fois opérationnelle et managériale qui aidera Sonaca Aircraft à franchir une nouvelle étape de son développement," a commenté Yves Delatte, président du conseil d’administration de Sonaca Aircraft et tout nouveau CEO de Sonaca group.