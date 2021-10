Safran bénéficie de la reprise du trafic aérien

L'activité du groupe français, maison mère de Safran Aero Boosters à Liège, a progressé au troisième trimestre avec la reprise du trafic aérien.

La réouverture des frontières et la reprise du trafic aérien durant l'été ont fait bondir au troisième trimestre les revenus de Safran, portés par les activités de services pour moteurs et équipements d'avions.

Le groupe français a publié un chiffre d'affaires de 3,734 milliards d'euros, en hausse de 10,4% entre juillet et septembre par rapport à la même période en 2020.

Safran est la maison mère de Safran Aero Boosters à Liège, qui fabrique principalement les compresseurs basse pression des réacteurs.

Cette progression estivale s'explique par une reprise du trafic aérien pendant l'été, notamment en Europe et aux États-Unis, soutenue par la progression de la couverture vaccinale. Si le trafic long-courrier reste en berne, la capacité court et moyen-courriers, en sièges au kilomètre offert (ASK), atteignait 59,4% de son niveau de 2019 en juin et a bondi à 71,4% en septembre.

625 moteurs LEAP Le motoriste a livré depuis le début de l'année 625 moteurs Leap.

Le chiffre d'affaires de la division Propulsion de Safran, qui représente la moitié de son activité, a progressé de 16,1%, portée par les services (en hausse de 28%, ils comptent pour 62% des ventes de la division): les avions volant plus, les compagnies ont davantage besoin de pièces de rechange et de services. Les activités équipements aéronautiques, défense et aérosystèmes ainsi qu'intérieurs d'avions progressent également.