Un ex-consultant réclame huit millions d'euros à BSCA

La société Brainwin, qui avait décroché des contrats de consultance auprès de l'aéroport de Charleroi en 2007 et 2008, lui réclame environ huit millions d'euros de dommages et intérêts, pour dénonciation abusive de ces contrats.

Brainwin réclame environ huit millions d'euros à BSCA. Ce dossier avait valu un renvoi en correctionnelle aux anciens dirigeants de l'aéroport de Charleroi.

C'est un vieux dossier qui remonte à la surface. Brainwin, une société de consultance engagée en 2007 et 2008 pour imaginer le business plan de l'aéroport de Charleroi (BSCA), attaque ce dernier en justice devant le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles et lui réclame, selon nos informations, environ huit millions d'euros.

8 millions d'euros Le montant réclamé par Brainwin à l'aéroport de Charleroi.

Pour comprendre les dessous de cette affaire, il convient de remonter le temps et d'arrêter le curseur en 2007 et 2008. En 2007, Edmée De Groeve et Marcel Buelens, respectivement ex-présidente et ex-CEO de BSCA, ont signé une convention avec la société Brainwin appartenant au professeur Philippe Van der Meersch afin que ce dernier apporte ses compétences dans l'élaboration du business plan de BSCA. Pour cette tâche, Brainwin percevait une rémunération fixe.

Contrats dénoncés par BSCA

Une autre convention – signée cette fois par la seule Edmée De Groeve – portait sur de la création de valeur pour l'aéroport et accordait à Brainwin une part de 2,6% sur le résultat d'exploitation de l'aréoport, une rémunération que certains avaient estimée à l'époque entre 500.000 et deux millions d'euros, l'ensemble courant sur une période de quatre ans.

Cette affaire avait valu en renvoi en correctionnelle aux anciens dirigeants de l'aéroport de Charleroi.

Estimant qu'il y avait eu non-respect de la règlementation sur les marchés publics et violation des délégations de signature, l'aéroport avait dénoncé cette convention en décembre 2009. Plus tard, ce même dossier avait valu un renvoi en correctionnelle pour abus de biens sociaux et violation de la loi sur les marchés publics aux deux anciens dirigeants de BSCA et au dirigeant de Brainwin.

Le parquet estimait que les contrats avaient été attribués sans réelle mise en concurrence. Au pénal, après un premier acquittement, le parquet était allé en appel, mais là aussi les dirigeants de l'aéroport et l'ex-consultant avaient été acquittés par la 3e chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut. En rendant son arrêt en juillet 2019, à peu de choses près, la cour d'appel avait à nouveau acquitté tout le monde tandis que certains faits étaient prescrits pénalement.

Dommages et intérêts

Cette fois donc, c'est au civil que ce dossier rebondit devant le tribunal de l'entreprise néerlandophone. Brainwin, la société qui avait décroché les contrats de consultance en 2007 et 2008, poursuit l'aéroport de Charleroi en lui réclamant environ huit millions d'euros de dommages et intérêts pour dénonciation abusive des contrats en question. Pour la cause, l'aéroport a cité Edmée De Groeve et Marcel Buelens en déclaration de jugement commun. Lorsqu'il sera rendu, le jugement de cette affaire qui oppose Brainwin à l'aéroport de Charleroi devrait également être appliqué à ses deux anciens dirigeants.

L'affaire, qui a été plaidée il y a quelques jours, a été mise en continuation. En effet, les juges ont invité les parties à tenter une dernière discussion afin de rapprocher les points de vue. En cas d'échec de ces discussions, les parties se reverront au tribunal au début du mois de février et l'affaire sera prise en délibéré.