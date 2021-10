Yves Prete prend la présidence d’Air Belgium

Le président de la Sonaca et ancien CEO de l’ex-Techspace Aero remplace Eric Bauche à la tête du conseil d'Air Belgium. Il en était déjà le vice-président.

Suite au départ à la retraite déjà postposé d’un an d’Eric Bauche , gestionnaire d’investissements à la SRIW, la place de président du conseil d’Air Belgium était vacante.

Elle sera désormais occupée par l’actuel président de la Sonaca et ancien CEO de Safran Aero Boosters (ex-Techspace Aero) Yves Prete, apprend-on. Et pour cause, celui qui a également coiffé, entre autres casquettes, celle de président de l’Union wallonne des entreprises (de 2015 à 2018) était déjà vice-président de la compagnie aérienne belge depuis l’an dernier.