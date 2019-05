"Anno 1800", à la conquête du nouveau monde

Jeux vidéo | N’avez-vous jamais rêvé de découvrir et de conquérir un nouveau monde? De l’exploiter au maximum pour devenir une des plus grandes puissances mondiales? Devenez un fin stratège dans le dernier "Anno" d’Ubisoft Blue Byte en date "Anno 1800", la suite officieuse de "Anno 1400".

La saga "Anno" n’est pas nouvelle, ça fait 21 ans qu’elle existe! Le premier jeu a été développé par Max Design, édité par Sunflowers et appartient aujourd’hui à Ubisoft. Le jeu dont on entend parler aujourd’hui a eu des difficultés à garder son public car les studios de développement ont très vite été dans des éditions du jeu trop futuristes, alors que les jeux clés de la série se déroulaient dans des cadres historiques. Dans cet "Anno 1800", on repart dans l’histoire, là où l’on s’était arrêté.

Anno 1800

Univers: plongez dans la révolution industrielle

Il ne faudra pas se laisser distancer dans l’évolution industrielle pour garder la tête haute lors de vos échanges commerciaux et vos accords politiques.

Un nouveau monde rempli de ressources, prêt à être conquis, vous attend. Vous êtes sur le point de faire la transition d’un monde artisanal à une société industrielle et commerciale. Vous allez passer par plusieurs stades d’évolution avec des graphismes pointilleux sur chaque étape du jeu.

GamePlay: devenez le conquérant

"Anno 1800" est un jeu de gestion et de stratégie en temps réel donc pas de tour à attendre, ce qui veut dire qu’il faut être rapide et efficace dans ses décisions pour évoluer rapidement et correctement. Ce n’est pas un jeu de guerre mais un jeu de conquête et de commerce. Pas de grande armée dans ce jeu donc, ce n’est pas le but. Il n’y a que des bateaux armés pour pouvoir se défendre contre les pirates ou, si vous le désirez, coloniser une île déjà prise par un concurrent.

Dans "Anno 1800" vous démarrez sur une île vide. Il n’y a qu’un port pour vous permettre de vous développer, votre objectif étant d’améliorer la qualité de vie de vos habitants en faisant évoluer les différentes technologies et connaissances pour faire grandir votre nation et ainsi devenir le colonisateur le plus puissant du monde.