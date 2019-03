Apex Legends, la mère des "battles royales"

En matière de jeu, Fortnite est actuellement le meilleur "battle royale" du marché , en d’autres termes, un jeu vidéo mêlant jeux de survie et de tir où le dernier joueur en vie l’emporte ( lire notre dossier dans L’Echo du 15/2 ). Les chiffres sont sans appel, Fortnite enregistrant début février un record de 10,7 millions de joueurs connectés simultanément lors d’un événement spécial (in-game) auquel était associé DJ Marshmello pour un concert en direct… Fortinte récidivait peu après avec un nouveau record de 7,6 millions de joueurs connectés simultanément hors de tout événement.

La recette d’ Epic Game , son éditeur, est imparable: un jeu à télécharger gratuitement sur presque toutes les plateformes disponibles (pc, console, switch, smartphone) pour atteindre un large public. Une fois ferrés, les joueurs sont amenés à marquer leur singularité en personnalisant leur guerrier avec des accessoires… payants . Et c’est bingo! 2,5 milliards de dollars de recettes qui attirent aujourd’hui toutes les convoitises.

Rude concurrence

Lancé le 4 février dernier par Electronic Arts, Apex Legends attaque de front Epic Games. Tablant sur l’effet de surprise, cette battle royale lancée sans publicité s’est répandue comme une traînée de poudre, enregistrant en une semaine le même nombre de joueurs que le grand Fortnite lors de sa sortie. D’une esthétique plus réaliste que celui-ci, Apex Legends recourt au même modèle commercial, à ceci près que le prix moyen de ses gadgets payants, entre 15 et 20 euros, est… deux fois plus élevé qu’à la boutique de Fortnite.