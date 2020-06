Après le mauvais film du Covid-19, Kinepolis rouvre ses portes...

Les salles de cinéma de Kinepolis seront à nouveau accessibles au cours du mois de juin dans différents pays. Mais avec un taux d'occupation maximal de 50% dans plusieurs endroits.

Après onze semaines de fermeture imposée par la pandémie mondiale de Covid-19, Kinepolis rouvre progressivement ses salles de cinéma dans les nombreux pays où le groupe est présent.

Depuis le début de la semaine, les fans de ciné peuvent à nouveau se faire une toile dans un des 18 cinémas aux Pays-Bas. Sans se battre pour les accoudoirs : la capacité d’accueil est limitée à 30 personnes par salle au moins pendant tout le mois de juin.

"Grâce aux mesures prises, Kinepolis a suffisamment d’actifs liquides pour affronter la crise." Guy Sips Analyste chez KBC Securities

En Espagne, les films retrouveront progressivement leur public, région par région à partir du 5 juin en commençant par Valence. En Suisse, au Luxembourg et en France, Kinepolis rouvrira ses salles obscures à partir du 6, du 17 et du 22 juin respectivement. Tendance similaire au Canada et aux Etats-Unis.

Un taux d’occupation maximal de 50% devra être respecté dans certains pays. Pour la Belgique, une décision est attendue à l’issue du conseil national de sécurité qui se tient ce mercredi.

Bon accueil en bourse

Cette réouverture progressive des complexes Kinepolis a été bien accueillie en bourse, le titre grimpant de 8,8% en fin de matinée. Depuis le début de l’année, le groupe a toutefois perdu plus d’un tiers de sa capitalisation boursière.

59 euros Analyste chez ING, David Vagman maintient son conseil à "conserver" sur Kinepolis avec un objectif de cours de 59 euros.

"Grâce aux mesures prises, Kinepolis a suffisamment d’actifs liquides pour affronter la crise" souligne Guy Sips de KBC Securities qui réitère sa recommandation d’achat sur la valeur et son objectif de cours de 57 euros. Le groupe possède des liquidités à hauteur de 70 millions d’euros et dispose d’une ligne de crédit de 120 millions d’euros rappelle l’analyste qui met également en avant un bilan solide et l’important portefeuille immobilier.

Il se félicite également de voir le groupe gérer prudemment ses coûts avec un personnel limité lors des réouvertures.

Ce qui pourrait ralentir la reprise

De son côté, David Vagman d’ING ("conserver" ; 59 euros) pointe trois facteurs qui pourraient ralentir les redémarrages annoncés : les mesures sanitaires et plus précisément le "social distancing", la solidité de la programmation des films et l’envie des cinéphiles de revenir dans les salles obscures.

D’un autre côté, la direction du groupe note qu’aller au cinéma est un loisir de proximité idéal pour toutes les personnes qui profiteront de leurs vacances chez eux cet été. "Malgré une situation atypique, nous prévoyons un bel été cinématographique" assure Kinepolis dans un communiqué.