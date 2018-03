Après le panda Tian Bao, un effet orang-outan pour Pairi Daiza?

La réouverture de Pairi Daiza, prévue ce samedi, coïncide avec une série de nouveautés. Au programme: un nouvel éclairage, des nocturnes supplémentaires, une route des tulipes et un phare de seize mètres. La famille des 7.000 animaux du parc devrait aussi s’agrandir avec la naissance prochaine d’un petit orang-outan.

Ce samedi 31 mars verra le lancement de la 25e saison de Pairi Daiza. Au fil des années et des projets audacieux de son fondateur Eric Domb, le parc situé autour de l’ancienne abbaye de Combron n’a cessé de s’étendre. La faune et la flore peuvent désormais s’épanouir sur 65 hectares et aujourd’hui, près de 7.000 animaux de 600 espèces y vivent.