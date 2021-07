Arena5, un espace de concerts en plein air au Heysel pour l’été

Fruit de la collaboration entre Brussels Expo, Les Ardentes et le promoteur Greenhouse Talent, l’Arena5 accueillera au minimum une dizaine de concerts devant le Palais 5.

Bonne nouvelle pour les artistes et les amateurs de musique. Le premier espace de spectacles en plein air de l’après-Covid à Bruxelles ouvrira ses portes au lendemain de la fête nationale et les refermera au plus tôt le 29 août, avec la possibilité de poursuivre ses activités jusqu’au week-end du 11 septembre.

Annoncée il y a un petit mois par le cabinet du Bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), on en sait aujourd’hui un peu plus sur cette initiative. Elle émane de trois professionnels de l’événementiel, Brussels Expo, (les Palais du Heysel), Les Ardentes, organisateur, entre autres, du festival liégeois éponyme dédié à l’électro-rock et aux musiques urbaines, et le promoteur de musique gantois Greenhouse Talent spécialisé dans la musique anglo-saxonne.

Une sorte d’union sacrée représentant les trois régions du pays pour relancer un secteur aux abois depuis près d’un an et demi. "Nous sommes complémentaires relève Denis Delforge, CEO de Brussels Expo; nos partenaires du nord et du sud du pays sont spécialisés dans la programmation d'événements musicaux tandis que nous avons davantage l’expertise dans la gestion de salles et d’infrastructures."

Ensemble ils ont créé la société à responsabilité limitée H-Park. Elle est dotée d’un capital de 150.000 euros répartis à parts égales entre les trois partenaires. «Plutôt que de créer un événement de toute pièce, plutôt risqué, nous avons opté pour une structure permanente permettant d’inscrire l’initiative dans la durée. Car en cas de succès, nous espérons bien réitérer l'initiative», indique Denis Delforge, évoquant une sorte d’union nationale pour relancer les spectacles musicaux à Bruxelles.

10 À ce jour dix dates ont été confirmées, du 22 juillet au 29 août.

Il ne s’agit donc pas d’un festival proprement dit, mais d’une succession de concerts en soirée avec places assises sur une période d’au moins un mois. Il n’empêche, c’est une manière de remplacer le Brussels Summer Festival prévu mi-août et annulé pour la deuxième année consécutive, crise sanitaire oblige.

Cette salle de spectacle à ciel ouvert sera installée sur l’esplanade du Heysel, sur la place de Belgique juste devant le Palais 5, d’où son nom d’Arena5. Dans un premier temps, elle aura une capacité de 2.500 places assises permettant de respecter les jauges et la distanciation sociale. «Mais nous espérons aller jusqu’à 5.000 places au mois d’août», relève Denis Delforge. Hors mesures covid, le site devait même pouvoir accueillir un peu plus de 7.000 spectateurs.

À ce jour, une dizaine de dates sont déjà confirmées (voir encadré), mais les promoteurs d’Arena5 ne ferment aucune porte et se disent ouverts à d’autres organisateurs pour compléter l’affiche. Reste à la météo à être de la partie...