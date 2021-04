Audiovalley lève des fonds pour faire entendre la voix des artistes indépendants

Le spécialiste belge de l'audio digital Audiovalley se tourne vers le marché. Objectif? Récolter des munitions pour sa solution concurrente à la Sabam et à la Sacem en France.

Dédiée à la gestion collective des droits musicaux, cette solution doit permettre au spécialiste belge de l'audio digital de venir titiller la Sabam, ou la Sacem en France, en offrant aux créateurs de musique indépendants du monde entier (auteurs, interprètes, producteurs) un moyen alternatif de faire connaître leurs créations et de gérer leurs droits. Et ce, car la société considère que les canaux traditionnels des organisations de gestion collective ne leur fournissent pas la visibilité et les opportunités de rémunération qu'ils recherchent.