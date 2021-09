Avec Jooki, le Belge Muuselabs repart à la conquête de l'Amérique

La jeune pousse belge lance la deuxième version de son boîtier connecté sur le marché américain. Avec un nouveau CEO à bord, de nouveaux fonds et une plateforme propre.

À partir du 13 septembre prochain, les parents d'enfants de 2 à 6 ans aux États-Unis pourront acquérir la nouvelle version de Jooki, ce boîtier à musique et récits connecté créé par Théodore Marescaux en Belgique il y a huit ans. Muuselabs, l'entreprise qu'il a fondée avec deux associés et qui a bien grandi depuis, a en effet réussi à relever le défi que lui avait lancé le groupe américain Mattel lors de la foire aux jouets "Toy Fare" à New York: réduire de moitié le coût de Jooki. Les machines seront mises en vente en-ligne au prix unitaire de 99 dollars, contre 199 il y a un an.

Si Jooki a vu le jour, c'est parce que Théodore Marescaux en avait assez de voir ses propres enfants dépendre d'écrans pour trouver des chansons, des musiques ou des histoires. Il a cherché une alternative et l'a bricolée lui-même en composant une boîte connectée associée à quelques figurines alimentées en streaming: à chacune d'elles correspond un programme de contes, légendes et musiques associés à un thème.

Cela permet à la fois aux parents de présélectionner des univers dédiés à telle ou telle tranche d'âges et aux enfants de piocher là-dedans l'audio-livre ou la chanson qu'ils veulent... Son idée est sortie du cadre familial pour convaincre un large public. La société Muuselabs a été mise sur pied, elle a d'emblée emporté un prix de l'innovation au salon CES à Las Vegas. Et les 15.000 boîtiers de la première version ont tous été vendus. Le premier marché? Les États-Unis, avec 60% des ventes environ!

La crise pandémique a retardé les plans de croissance de Muuselabs, qui voulait initialement lancer sa version 2 de Jooki début de cette année. La pénurie de composants électroniques et le confinement ont notamment poussé ses dirigeants à choisir un nouveau sous-traitant pour la fabrication: de Shenzen en Chine, ils sont passés à un autre producteur à Taïwan.

Nouveaux fonds, nouvelle CEO

Dans le même temps, ils ont décidé de procéder à une augmentation de capital intermédiaire, entre la levée d'amorçage de 850.000 euros réalisée l'an dernier et la Série A qui sera programmée plus tard, quand le nouveau modèle aura fait ses preuves. Muuselabs vient donc de récolter 1,5 million d'euros d'argent frais auprès de ses actionnaires existants, dont le fonds liégeois Leansquare et le groupe français de jouets et vêtements pour enfants IDKids, et de nouveaux, recrutés parmi la population des "business angels".

Ils ont aussi engagé une nouvelle CEO, Christine Brendlé. "Citoyenne française, Christine a une large expérience dans le secteur de l'édition", explique Michel Tombroff qui préside la société basée à Bruxelles. "Elle a notamment travaillé à l'expansion internationale du magazine Elle pour le groupe Hachette-Filipacchi, puis développé le Wall Street Journal en Asie, avant de contribuer au déploiement de start-ups spécialisées dans les contenus pour enfants, en Asie également. Elle va nous aider dans les contenus et la distribution digitale."

"Play Jooki" en chantier

À peine arrivée, Christine Brendlé a déjà pas mal de pains sur la planche. Car, outre le nouveau lancement du produit sur le marché américain, elle a pour mission de négocier avec les éditeurs de contenus, audio-livres et musique. Jusqu'ici, Muuselabs recourait aux services de plateformes comme Spotify et Deezer pour alimenter Jooki en streaming. À l'avenir, la jeune pousse belge va développer sa propre plateforme de contenus. Baptisée "Play Jooki", celle-ci devrait être prête d'ici fin octobre ou début novembre.

"Pour les États-Unis d'abord, détaille Christine Brendlé. C'est notre premier marché, il est plus mature que l'Europe pour une solution de streaming par abonnement. Et il y a là-bas beaucoup de contenus à prendre sous licence. Car nous voulons avoir le catalogue le plus vaste et le mieux adapté à la petite enfance." L'Europe, dont la Belgique et la France, suivront plus tard, selon un agenda qui reste à déterminer.

L'enjeu est aussi la rapidité, car si Théodore Marescaux a fait œuvre de pionnier, des concurrents sont déjà apparus sur ce créneau. "La société Boxine, en Allemagne, qui exploite le boîtier pour enfants Tonies, a déjà été rachetée à deux reprises, pour 1,2 milliard de dollars la seconde fois, explique Michel Tombroff. Elle a lancé un modèle où chaque figurine contient l'équivalent d'un CD et elle mise sur les ventes dans le réseau retail classique. Un autre compétiteur est britannique, il s'appelle Yoto. Mais aucun n'a opté comme nous pour une solution de streaming."

Prudents, les dirigeants de Muuselabs ont déjà breveté le concept à la base de l'utilisation de Jooki. Et ils continuent de déposer des brevets complémentaires.

Parcours balisé par Hachette, le Wall Street Journal et des start-ups Après des études à l’école de gestion et finances Essec à Paris et un MBA à Columbia, Christine Brendlé est entrée au service du groupe d’édition Hachette-Filipacchi. D’abord au contrôle de gestion, avant de glisser vers le développement et l’expansion du groupe aux États-Unis d’abord, en Asie ensuite. Grande voyageuse, elle a habité aux États-Unis, au Japon, puis à Hong Kong, d’où elle a contribué au lancement du magazine Elle sur plusieurs marchés asiatiques. Elle a ensuite rejoint le groupe Dow Jones pour doper les ventes du Wall Street Journal en Asie. Elle a notamment participé au lancement là-bas de la version digitale du quotidien, avec des pages rédigées localement. Après ces expériences au sein de grands groupes de presse, elle a voulu se mesurer aux défis qui se posent à l’échelle des petites entreprises. Elle s’est mise au service de deux start-ups à Hong Kong, d’abord chez Kids Dailies, un éditeur de quotidiens digitaux pour enfants, puis chez Fun Union, un producteur de dessins animés éducatifs et de loisirs. Revenue en Europe, elle s’est laissé séduire par les propriétaires de Muuselabs. « Je suis enthousiasmée par le projet et très sensible à la question de l’influence des écrans sur la petite enfance », souligne-t-elle avant de se dire" ravie de mettre son expérience au service de leur alternative" aux écrans.